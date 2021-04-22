Дело о расизме. Десна получила наказание за матч с Зарей

Клубу придется выплатить штраф

  • 22.04.2021 16:05
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
Дело о расизме. Десна получила наказание за матч с Зарей
© zarya-lugansk.com

Сегодня КДК УАФ рассмотрел дело по матчу 14-го тура УПЛ между «Зарей» и «Десной». Тогда в конце встречи в трансляции прозвучало расистское и оскорбительное высказывание, предположительно, со скамейки черниговской команды.

«Уродов понабирали, б***ь, черно***х».

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко рассказал, что удалось определить виновного, а «Десна» заплатит штраф.

«Долгий был процесс расследования. Мы идентифицировали, что это прозвучало со скамейки «Десны». Потом был вопрос, кто бы это мог быть. Пришли к выводу, что это тренер вратарей Овчаров. Наказание для Овчарова - дисквалификация на 5 матчей».

«А «Десне» штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица», - сказал Грищенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:11
    0
    "дисквалификация на 5 матчей».
    «А «Десне» штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица», - сказал Грищенко."
    А че не как гельзину пожизненное или 5 + 5 лет?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 22.04.2021 16:07
    0
    Нормально
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:11
    0
    "дисквалификация на 5 матчей».
    «А «Десне» штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица», - сказал Грищенко."
    А че не как гельзину пожизненное или 5 + 5 лет?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 22.04.2021 16:07
    0
    Нормально
    Ссылка
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