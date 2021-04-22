Дело о расизме. Десна получила наказание за матч с Зарей

Сегодня КДК УАФ рассмотрел дело по матчу 14-го тура УПЛ между «Зарей» и «Десной». Тогда в конце встречи в трансляции прозвучало расистское и оскорбительное высказывание, предположительно, со скамейки черниговской команды.
«Уродов понабирали, б***ь, черно***х».
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко рассказал, что удалось определить виновного, а «Десна» заплатит штраф.
«Долгий был процесс расследования. Мы идентифицировали, что это прозвучало со скамейки «Десны». Потом был вопрос, кто бы это мог быть. Пришли к выводу, что это тренер вратарей Овчаров. Наказание для Овчарова - дисквалификация на 5 матчей».
«А «Десне» штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица», - сказал Грищенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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«А «Десне» штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица», - сказал Грищенко."
А че не как гельзину пожизненное или 5 + 5 лет?
«А «Десне» штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица», - сказал Грищенко."
А че не как гельзину пожизненное или 5 + 5 лет?
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