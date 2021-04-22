Максим ТЕЙШЕЙРА: «Суперлига — это кусок дерьма!»

24-летний французский футболист донецкого «Олимпика» Максим Тейшейра поделился мнением о создании Европейской Суперлиги, которая просуществовала всего два дня.

«На мой взгляд, это — кусок дерьма! Нельзя руководствоваться лишь экономическими соображениями, принимая решения о создании подобных проектов. Конечно, пандемия ударила по большим клубам, но не только по ним. Весь мир переживает эти страшные события, но нужно вместе решать проблемы, а не отделяться «группой избранных», чтобы заработать денег...

Идея и регламент Суперлиги несправедливы и неинтересны, это полностью убивает спортивный принцип. Кроме того, для многих молодых футболистов это — крах мечты сыграть в самом престижном клубном турнире мира против сильнейших команд.

Трудно поверить, что такие мудрые люди, как президенты топ-клубов, не смогли спрогнозировать реакцию футбольной общественности и то, что она ее отвергнет. Не говоря уже о санкциях от руководящих футбольных органов. Возможно, это было целенаправленной провокацией, чтобы вынудить УЕФА предпринять реформы для необходимых в кризисное время изменений. Но я более чем уверен, что богачи просто потеряли связь с реальностью и кроме денег ни о чем не думают. Хорошо, что мир дал отпор этой инициативе. Я все же мечтаю однажды выйти на поле под гимн Лиги чемпионов», — отметил Тейшейра.