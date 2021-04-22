Отгремевший в недавнем прошлом финальный поединок за Кубок Испании гарантировал каталонской «Барселоне» хотя бы один трофей по итогам текущего сезона, однако в чемпионате перспективы команды Рональда Кумана все еще остаются неясными. В частности, им предстоит нагнать ход розыгрыша Ла Лиги домашним поединком против «Хетафе» в рамках 31-го тура.

«Барселона»

Встреча против баскского «Атлетика», которая завершилась эффектной победой (4:0) и завоеванием Кубка Испании позволила «блаугранас» оставить за спиной тяжелый моральный фон от поражения мадридскому «Реалу» в El Clasico. Проблемой для «сине-гранатовых», помимо всего прочего, является андалузская «Севилья», которая уже воспользовалась переносом двух матчей с участием «Барселоны» и выбила ее за пределы лидирующей тройки. Впрочем, по потерянным очкам у команды Кумана достаточное подспорье для выхода на вторую строчку, однако малейшая осечка фактически оставит ее за пределами чемпионской гонки.

До конца сезона у «блаугранас» еще остается уникальный шанс обойти «Атлетико» за счет успеха в очном противостоянии, однако та же «Валенсия» в родных стенах вполне способна справиться со все еще не до конца уверенной в своих силах каталонской командой. Однако, стоит отметить, что завоевание Кубка подопечными Кумана праздновалось так, будто бы они решили окончательно отогнать от себя смуту от неуверенности на остаток сезона.

«Хетафе»

В данном отрезке сезона у команды из пригорода Мадрида один из худших календарей среди всех команд Ла Лиги. И врагу не пожелаешь уместить в почти один календарный месяц матчи против мадридских «Реала» и «Атлетико», а также встречу против «Барселоны». Однако, и тут каталонцам стоит напрячься, принципиальные региональные противостояния коллектив Пепе Бордаласа завершил двумя безголевыми ничьими, что точно не входит в планы команды Кумана на предстоящую игру.

Перед «Хетафе» в финальном отрезке сезона стоит задача сохранения прописки в «элите». «Городские» постепенно с ней справляются, однако добыть победу не могут уже почти два месяца, а на одних ничейных результатах от активизировавшегося в последнее время «Алавеса» точно не убежишь. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, однако обогнать расположившуюся выше «Валенсию» будет достаточно сложно – для того, чтобы ее хотя бы настигнуть необходимо ликвидировать точно такой же разрыв. Следовательно, «Хетафе» в конце футбольного года точно не будет иметь поводов перевести дух.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Хетафе», и завершилась победой «синих» со счетом 1:0.

«Барселона» на поле «Камп Ноу» не проигрывала в чемпионате еще со времен El Clasico в первом круге, поэтому не будет намерена останавливать победную серию. При этом, лишь в матче против туринского «Ювентуса» (0:3) каталонцы не смогли забить голов при родных трибунах.

«Хетафе» совершенно не любит гостевые поединки в текущем сезоне, и лишь в 6 из 14 из них в чемпионате уходил с поля без поражения.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген – Ленгле, Умтити, Араухо – де Йонг – Альба, Педри, Бускетс, Дест – Дембеле, Месси.

«Хетафе»: Сория – Кукурелья,Оливейра, Джене, Суарес – Арамбарри, Тимор, Максимович – Унал, Мата, Аленья.

Прогноз на матч

Мы считаем, что каталонская «Барселона» может испытать проблемы с обороной соперников в первом тайме, но после перерыва добьется положительного результата. В таких условиях, ставка «В каком из таймов Барселона забьет больше голов: второй» за 2,15 от Favbet выглядит достойным предложением.

22 апреля, четвер