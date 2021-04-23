В поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» дома обыграла «Хетафе» со счетом 5:2. Лионель Месси отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Барселона» — «Хетафе» — 5:2
Голы: Месси, 8, 33, Шакла, 28, автогол, Араухо, 87, Гризманн, 90+3, с пенальти — Лангле, 12, автогол, Унал, 69, с пенальти
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Гризманн (Барселона).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|28'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Софьян Шакла (Хетафе).
|12'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Клеман Легле (Барселона).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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