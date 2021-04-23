31-й тур
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Хетафе — 5:2. Видео голов и обзор матча

Каталонцы разгромили соперников, Лионель Месси оформил дубль

  • 23.04.2021 10:55
  • 955 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона — Хетафе — 5:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» дома обыграла «Хетафе» со счетом 5:2. Лионель Месси отметился дублем.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Барселона» — «Хетафе» — 5:2
Голы: Месси, 8, 33, Шакла, 28, автогол, Араухо, 87, Гризманн, 90+3, с пенальти — Лангле, 12, автогол, Унал, 69, с пенальти

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Гризманн (Барселона).
87' ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
69' ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
34' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
28' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Софьян Шакла (Хетафе).
12' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Клеман Легле (Барселона).
8' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 23.04.2021 11:17
    0
    Странно, почему не показали, как Месси пробил красивейшим ударом в перекладину?
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 23.04.2021 11:17
    0
    Странно, почему не показали, как Месси пробил красивейшим ударом в перекладину?
    Ссылка
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