ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился по поводу Европейской Суперлиги

Итальянский клуб «Ювентус» официально проинформировал о выходе из Европейской Суперлиги.

В сообщении пресс-службы клуба 21 апреля говорится: «Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из этого проекта, хотя необходимые процедуры по соглашению между клубами еще не выполнены.

В этом контексте «Ювентус», оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время проект имеет мало шансов для завершения в том виде, в котором он был изначально задуман. «Ювентус» по-прежнему привержен делу создания долгосрочной ценности для клуба и всего футбольного движения».

21 апреля о своем выходе из Суперлиги также проинформировали итальянские «Интер», «Милан» и испанский «Атлетико». Таким образом, организацию покинули 10 из 12 клубов, кроме «Реала» и «Барселоны».