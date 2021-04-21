ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился по поводу Европейской Суперлиги

Туринский клуб официально покинул организацию

  • 21.04.2021 20:55
  • 4471 просмотр
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился по поводу Европейской Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский клуб «Ювентус» официально проинформировал о выходе из Европейской Суперлиги.

В сообщении пресс-службы клуба 21 апреля говорится: «Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из этого проекта, хотя необходимые процедуры по соглашению между клубами еще не выполнены.

В этом контексте «Ювентус», оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время проект имеет мало шансов для завершения в том виде, в котором он был изначально задуман. «Ювентус» по-прежнему привержен делу создания долгосрочной ценности для клуба и всего футбольного движения».

21 апреля о своем выходе из Суперлиги также проинформировали итальянские «Интер»«Милан» и испанский «Атлетико». Таким образом, организацию покинули 10 из 12 клубов, кроме «Реала» и «Барселоны».

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Источник — ФК Ювентус

(8 голосов)

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Комментарии
    Старкон
      Старкон, 21.04.2021 21:39
    0
    Чим думали спочатку?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 21:37
    0
    Будет Реал с барсой вдвоём шпилится
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.04.2021 21:08
    +3
    ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус не определился по поводу Европейской Суперлиги
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 21:00
    +1
    Так ДА чи НЕТ? Аньелли блат шайтан, скажи чётко!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.04.2021 21:08
    +3
    ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус не определился по поводу Европейской Суперлиги
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 21:00
    +1
    Так ДА чи НЕТ? Аньелли блат шайтан, скажи чётко!
    Ссылка
    Старкон
      Старкон, 21.04.2021 21:39
    0
    Чим думали спочатку?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 21:37
    0
    Будет Реал с барсой вдвоём шпилится
    Ссылка
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