ЛУЧЕСКУ: «Этих ультрас не считаю болельщиками. Моя задача - поднять Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу 3:0 над «Агробизнесом» в матче полуфинала Кубка Украины.

Кроме того, тренер остановился на ситуации, когда ультрас освистали его во время игры.

«Это большая игра для маленьких команд, которые обычно настраиваются на такие поединки и проводят свои лучшие матчи. Так и случилось. В первом тайме у нас были моменты, но не реализовали многие из них. Я говорил, что игра будет до забитого гола. После гола соперник теряет уверенность. И до забитого гола игра была сложной. «Агробизнес» очень хотел выйти в финал, игра года для них, а мы после «Шахтера» поменяли 8 игроков основы».

«Сожалею, что у соперника 5 игроков не играли из-за дисквалификаций. Они прошли долгий путь в Кубке и заслуживали выйти на поле. Этот момент УАФ нужно обдумать. С полуфиналов нужно аннулировать карточки, чтобы лучшие могли играть».

«Поведение ультрас? Я их не считаю болельщиками. Но меня интересует только команда и результат. Поднять «Динамо» и вывести в Лигу чемпионов. Хочешь протестовать - снимай маску, чтобы тебя видели. А те, кто поддерживает команду и меня - те настоящие болельщики. А те, кто свистит - это так называемые болельщики. Потому что они не поддерживают ребят».

«Наш соперник в финале? Думаю, «Заря» посильнее и они выйдут в финал», - сказал Луческу.