ЛУЧЕСКУ: «Этих ультрас не считаю болельщиками. Моя задача - поднять Динамо»

Наставник киевлян прокомментировал выход в финал Кубка Украины

  • 21.04.2021 18:34
  • 1474 просмотра
  • 6 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Этих ультрас не считаю болельщиками. Моя задача - поднять Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу 3:0 над «Агробизнесом» в матче полуфинала Кубка Украины.

Кроме того, тренер остановился на ситуации, когда ультрас освистали его во время игры.

«Это большая игра для маленьких команд, которые обычно настраиваются на такие поединки и проводят свои лучшие матчи. Так и случилось. В первом тайме у нас были моменты, но не реализовали многие из них. Я говорил, что игра будет до забитого гола. После гола соперник теряет уверенность. И до забитого гола игра была сложной. «Агробизнес» очень хотел выйти в финал, игра года для них, а мы после «Шахтера» поменяли 8 игроков основы».

«Сожалею, что у соперника 5 игроков не играли из-за дисквалификаций. Они прошли долгий путь в Кубке и заслуживали выйти на поле. Этот момент УАФ нужно обдумать. С полуфиналов нужно аннулировать карточки, чтобы лучшие могли играть».

«Поведение ультрас? Я их не считаю болельщиками. Но меня интересует только команда и результат. Поднять «Динамо» и вывести в Лигу чемпионов. Хочешь протестовать - снимай маску, чтобы тебя видели. А те, кто поддерживает команду и меня - те настоящие болельщики. А те, кто свистит - это так называемые болельщики. Потому что они не поддерживают ребят».

«Наш соперник в финале? Думаю, «Заря» посильнее и они выйдут в финал», - сказал Луческу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 21.04.2021 18:45
    0
    Всегда его ненавидел.... Но после безпредела имени Хацкевича и Михайличенко ..... Даже как-то импонирует
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 21.04.2021 18:44
    0
    Всё правильно делает
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.04.2021 18:43
    -1
    А чому мовчать гравці, чи їм подобається бути другими?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 18:42
    -3
    Arius, 21.04.2021 18:41
    Это и не люди, стадо имбицилов
    тут на сайте 99% таких петушков ДНА
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 18:41
    0
    " А ті, хто свистить - це так звані уболівальників. " - Одмен, выходи с запоя!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.04.2021 18:41
    +2
    Это и не люди, стадо имбицилов
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.04.2021 18:41
    +2
    Это и не люди, стадо имбицилов
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 21.04.2021 18:45
    0
    Всегда его ненавидел.... Но после безпредела имени Хацкевича и Михайличенко ..... Даже как-то импонирует
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 21.04.2021 18:44
    0
    Всё правильно делает
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 18:41
    0
    " А ті, хто свистить - це так звані уболівальників. " - Одмен, выходи с запоя!
    Ссылка
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