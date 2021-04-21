32-й тур
Лестер
0 : 0
Вест Бромвич
22.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Лестер – Вест Бромвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Лисам» необходима только победа над набравшими ход «дроздами»

  • 21.04.2021 18:17
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Лестер – Вест Бромвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 апреля, в Лестере на поле «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 32 тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» примет «Вест Бромвич».

«Лестер»

Подопечные Брендана Роджерса в таблице английской Премьер-лиги располагаются на третьей позиции, имея в активе 56 очков после 31 проведенного матча (17 побед, 5 ничьих, 9 поражений). В стенах родного «Кинг Пауэр Стэдиум» команда взяла 22 пункта, сыграв 15 игр (7 побед, 1 ничья, 7 поражений).

В крайнем домашнем поединке «лисы» проиграли «Манчестер Сити» (0:2), чем закрыли победу над «Шеффилд Юнайтед» (5:0), которая, в свою очередь, позволила команде прийти в себя после фиаско в поединке с «Арсеналом» (1:3). В целом же, «Лестер» в пяти последних встречах в АПЛ добился двух побед, один раз сыграл вничью и два раза проиграл. При этом поражения пришлись на последние на сегодня игры – после неудачи дома в поединке с «горожанами» последовало выездное поражение от «Вест Хэма» (2:3).

Если верить неофициальной информации, за «Лестер» в предстоящем поединке не смогут сыграть травмированные Барнс и Джастин. Отсутствие обоих – это потеря, так как они оба являются игроками основного состава.

«Вест Бромвич»

Команда Сэма Аллардайса в настоящий момент предпоследняя в турнирной таблице английского чемпионата. Занимая 19 место, она имеет в своем активе 24 очка после 31 поединка (5 побед, 9 ничьих, 17 поражений). На выезде «дрозды» набрали 10 пунктов в 15 проведенных встречах (2 победы, 4 ничьи, 9 поражений).

В трех крайних поединках в гостях «Вест Бромвич» вначале сыграл вничью 0:0 с «Бернли», затем проиграл 0:1 «Кристал Пэлас» и обыграл в Лондоне «Челси» (5:2). Победа над «аристократами» получила продолжение в родных для подопечных Аллардайса стенах – на «Хоторнс» со счетом 3:0 капитулировал «Саутгемптон». Таким образом, в настоящий момент «дрозды» имеют серию из двух побед после трех игр без выигрыша.

Сейчас в клубном лазарете «Вест Бромвича» находится лишь защитник Иванович, имеющий повреждение бедра. Остальные игроки основы команды в строю.

История встреч

Клубы провели между собой в английской Премьер-лиге 9 матчей. На счету у «Лестера» пять побед, при этом все они выездные. «Вест Бромвич» выиграл в двух поединках, и они также были для него гостевыми. Еще две встречи завершились вничью.

В поединке первого круга текущей кампании, который состоялся на поле «дроздов» 13 сентября прошлого года, выиграли гости – 3:0.

Ориентировочные составы:

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Сеюнджю Чаглар, Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Кастань, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Таунсенд, Бартли, О’Ши, Ферлонг, Робинсон, Мэйтленд-Найлс, Йокушлу Окай, Филлипс, Перейра, Диангана.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

22 апреля, четверг

«Лестер» - «Вест Бромвич»
Лестер. «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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