Атлетико Мадрид

В четверг, 22 апреля, в Мадриде на поле «Ванда Метрополитано» состоится матч 31 тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» примет «Уэску».

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне в турнирной таблице Примеры занимает первое место и уже гарантировала себе по итогам текущего сезона прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В ее активе 70 очков в 31 сыгранном поединке (21 победа, 7 ничьих, 3 поражения). По достижениям в родных стенах «матрасники» являются лидерами чемпионата Испании. Они набрали на своем поле 39 пунктов, проведя 16 игр (12 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

Единственную домашнюю неудачу они пережили 20 февраля, проиграв на «Ванда Метрополитано» «Леванте» (0:2). После этого у «Атлетико» последовала домашняя ничья 1:1 с земляками из «Реала» и серия из трех побед: над «Атлетиком» (2:1), «Алавесом» (1:0) и «Эйбаром» (5:0). В целом же, в пяти крайних матчах в Примере у подопечных Симеоне имеется по две победы и ничьи, а также одно поражение. 4 апреля в Севилье они уступили местным «нервионцам» со счетом 0:1.

В настоящий момент в лазарете «Атлетико» находятся два игрока атаки – нападающие Жоау Фелиш и Луис Суарес.

«Уэска»

Подопечные Хосе Рохо Мартина, или просто – Пачеты, располагаются в таблице чемпионата Испании на 17 позиции. Позади них лишь трио аутсайдером. Ко всему, имея в активе 27 очков, «Уэска» имеет равные показатели с «Алавесом», который идет позицией выше, и с «Вальядолидом», возглавляющим группу неудачников. В 31 матче «сине-гранатовые» одержали 5 побед, 12 раз сыграли вничью и 14 – проиграли.

На выезде «Уэска» набрала 12 очков в 16 встречах (2 победы, 6 ничьих, 8 поражений). Это 15-й результат в нынешней Примере. В предыдущем выездном поединке у команды было поражение 0:1 от «Алавеса», а перед этим она обыграла 2:0 «Леванте». В общем же, «оскенцы» в пяти последних поединках одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

В предстоящем поединке партнерам не помогут Валера, Маффео, Онтиверос и Силва.

История встреч

Соперники провели между собой в истории три матча. «Атлетико» имеет в своем активе две победы, «Уэска» не побеждала ни разу. Одна встреча завершилась вничью.

В матче первого круга, который состоялся 30 сентября прошлого года в Уэске, команды разошлись миром - 0:0.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Ренан, Сауль, Еррера, Коке, Феррейра-Карраско, Корреа, Льоренте.

«Уэска»: Андрес Фернандес, Сиовас, Пабло Инсуа, Пулидо, Галан, Сеоане, Москера, Феррейро, Лопес, Рамирес, Мир.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

22 апреля, четверг