Атлетико победил Уэску и вернул себе лидерство в Ла Лиге

22 апреля проходят матчи 31-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» победил «Уэску» (2:0) и вернул себе лидерство в Ла Лиге. Голы забили забили нападающие Анхель Корреа и Янник Феррейра-Карраско.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73) «Реал» (70), «Севилья» (67), «Барселона» (65), «Бетис», «Вильярреал» (по 49), «Реал Сосьедад» (47).
Ла Лига. 31-й тур
«Атлетико» – «Уэска» – 2:0
Голы: Корреа, 39, Феррейра-Карраско, 80.
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди (Фелипе, 87), Коке, Сауль (Витоло, 87), Эррера (Дембеле, 77), Льоренте, Феррейра-Карраско (Кондогбья, 84), Корреа (Торрейра, 84).
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа (Педро Лопес, 85), Москера (Галан, 63), Микель Рико, Думбья, Серхио Гомес (Борха, 85), Окадзаки (Рамирес, 63), Мир (Феррейро, 63), Эскриче.
Предупреждения: Хименес, 65. Сауль, 83.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
22 апреля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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