31-й тур
Атлетико Мадрид
2 : 0
Уэска
22.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико победил Уэску и вернул себе лидерство в Ла Лиге

22 апреля проходят матчи 31-го тура чемпионата Испании

  • 22.04.2021 22:01
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Атлетико победил Уэску и вернул себе лидерство в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля проходят матчи 31-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» победил «Уэску» (2:0) и вернул себе лидерство в Ла Лиге. Голы забили забили нападающие Анхель Корреа и Янник Феррейра-Карраско.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73) «Реал» (70), «Севилья» (67), «Барселона» (65), «Бетис», «Вильярреал» (по 49), «Реал Сосьедад» (47).

Ла Лига. 31-й тур

«Атлетико» – «Уэска» – 2:0

Голы: Корреа, 39, Феррейра-Карраско, 80.

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди (Фелипе, 87), Коке, Сауль (Витоло, 87), Эррера (Дембеле, 77), Льоренте, Феррейра-Карраско (Кондогбья, 84), Корреа (Торрейра, 84).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа (Педро Лопес, 85), Москера (Галан, 63), Микель Рико, Думбья, Серхио Гомес (Борха, 85), Окадзаки (Рамирес, 63), Мир (Феррейро, 63), Эскриче.

Предупреждения: Хименес, 65. Сауль, 83.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

22 апреля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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