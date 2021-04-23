В поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома обыграл «Уэску» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико» — «Уэска» — 2:0
Голы: Корреа, 39, Феррейра-Карраско, 80
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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