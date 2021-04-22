Борьба за Лигу чемпионов. Лестер нанес разгромное поражение Вест Бромвичу

22 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» нанес разгромное поражение «Вест Бромвичу» (3:0) и набрал важные очки в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (59), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 53), «Эвертон» (49).
АПЛ. 32-й тур
«Лестер» – «Вест Бромвич» – 3:0
Голы: Варди, 23, Эванс, 26, Ихеаначо, 36.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Олбрайтон, 62), Томас, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 72), Варди (Прат, 85), Ихеаначо.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Филлипс, Робинсон (Аджайи, 46), Перейра (Грант, 73), Диань (Робсон-Кану, 61).
Предупреждения: Окай Йокушлу, 57. Бартли, 79.
Судья: Мэдли (Англия).
22 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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