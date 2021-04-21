Томас ТУХЕЛЬ: «Перед матчем с Брайтоном говорили только о Суперлиге»

Наставник «Челси» высказался о ничьей в матче АПЛ

  • 21.04.2021 08:52
  • 578 просмотров
  • 2 комментария
Томас ТУХЕЛЬ: «Перед матчем с Брайтоном говорили только о Суперлиге»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Брайтоном» (0:0) в рамках 32-го тура АПЛ.

«Мы разочарованы. Мы хотели победить. Мы хотели оказаться на третьем месте после этой игры. Но мы этого не сделали, и нам повезло, что мы не проиграли. Мы допускали серьезные ошибки, выглядели уставшими, психологически уставшими. Мы не заслужили победы, возможно, впервые с тех пор, как я приехал сюда.

Новости о Суперлиге повлияли на меня. Так что я думаю, игроков это тоже затронуло. Перед матчем мы говорили только о Суперлиге. Приходится мириться с этим отвлекающим фактором. Мы пытались создать атмосферу, которая помогла бы выиграть матч, но не смогли», - сказал Тухель.

Напомним, что 20 апреля «Челси» и все другие клубы АПЛ вышли из Суперлиги, а проект был приостановлен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 09:25
    0
    Верю, верю Тухелю на счет мыслей клуба о последствиях идеи о сепарлиге
    Ибо некуй в МММ верить да еще и Абрамович с страны где такие схемы как сорняки растут
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 09:18
    0
    А кубок Англии с Лестером уже не интересует?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 09:25
    0
    Верю, верю Тухелю на счет мыслей клуба о последствиях идеи о сепарлиге
    Ибо некуй в МММ верить да еще и Абрамович с страны где такие схемы как сорняки растут
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 09:18
    0
    А кубок Англии с Лестером уже не интересует?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности