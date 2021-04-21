Томас ТУХЕЛЬ: «Перед матчем с Брайтоном говорили только о Суперлиге»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Брайтоном» (0:0) в рамках 32-го тура АПЛ.

«Мы разочарованы. Мы хотели победить. Мы хотели оказаться на третьем месте после этой игры. Но мы этого не сделали, и нам повезло, что мы не проиграли. Мы допускали серьезные ошибки, выглядели уставшими, психологически уставшими. Мы не заслужили победы, возможно, впервые с тех пор, как я приехал сюда.

Новости о Суперлиге повлияли на меня. Так что я думаю, игроков это тоже затронуло. Перед матчем мы говорили только о Суперлиге. Приходится мириться с этим отвлекающим фактором. Мы пытались создать атмосферу, которая помогла бы выиграть матч, но не смогли», - сказал Тухель.

Напомним, что 20 апреля «Челси» и все другие клубы АПЛ вышли из Суперлиги, а проект был приостановлен.