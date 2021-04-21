Испортили настроение Суперлигой. Челси не сумел справиться с Брайтоном

20 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Челси» не сумел справиться с «Брайтоном» (0:0), и шансы синих на попадание в топ-4 заметно ухудшились. Видимо, ситуация с созданием Европейской Суперлиги и протестами болельщиков испортила игрокам настроение.
Томас Тухель: «Перед матчем с «Брайтоном» мы говорили только о Суперлиге».
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Ливерпуль» (53), «Тоттенхэм» (50), «Эвертон» (49).
АПЛ. 32-й тур
«Челси» – «Брайтон» – 0:0
«Челси»: Аррисабалага, Алонсо (Вернер, 67), Зума, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью, Хаверц (Хадсон-Одои, 67), Маунт, Зиеш (Жиру, 77), Пулишич.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер (Мопей, 74), Уэлбек (Модер, 86), Троссар (Лаллана, 60).
Предупреждения: Зума, 35. Жоржинью, 35. Уайт, 73.
Удаление: Уайт, 90+2.
Судья: Аттуэлл.
20 апреля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Они даже на обычную лигу не тянут.
Они даже на обычную лигу не тянут.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.