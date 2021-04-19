32-й тур
Челси
0 : 0
Брайтон
20.04.2021 22:00

Челси - Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Лондонцам нельзя терять очки

  • 19.04.2021 11:17
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Челси - Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/chelseafc

Во вторник, 20-го апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках матча 32-го тура чемпионата Англии местный «Челси» примет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Челси»

«Аристократы» набрали потрясающую форму. Команда из столицы Англии продолжает участие в трех турнирах. На выходных «Челси» на «Уэмбли» переиграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии. Судьбу встречи решил точный удар Хакима Зиеша. В главном матче турнира «синие» сыграют против «Лестера». Там они уже будут считаться фаворитами противостояния. Также лондонцы продолжают борьбу за Лигу чемпионов. Они уже прошли «Атлетико» и «Порту», а в полуфинале должны сразиться с «Реалом». Команда Томаса Тухеля вполне может побороться за главный турнир Европы, если, конечно, на клуб не будут наложены санкции из-за Евролиги. Поговаривают, что победителем Лиги чемпионов может досрочно стать «ПСЖ».

С приходом Тухеля на тренерский мостик команда очень преобразилась. Это видно и по игре, и по результатам. При немецком специалисте «аристократы» проиграли лишь дважды. В чемпионате страны «Челси» продолжает борьбу за место в первой четверке. В настоящий момент в активе лондонцев 54 очка и пятая позиция с одним пунктом отставания от четвертого «Вест Хэма». Вся борьбе еще впереди, поэтому «Челси» должен продолжать набирать очки.

В лазарете лондонской команды продолжают находиться Матео Ковачич и Андреас Кристенсен. Они вряд ли помогут «синим» в игре с «Брайтоном».

«Брайтон»

«Альбион» уже практически обезопасил себя от вылета. На данный момент на счету «Брайтона» 33 очка и шестнадцатая позиция в турнирной таблице. «Чайки» имеют шестиочковое преимущество над «Фулхэмом», который идет восемнадцатым. При этом, у «Брайтона» есть еще два матча в запасе. Сейчас все в руках и ногах команды Грэма Поттера.

В последних матчах команда из Брайтона показывает неплохой футбол. Сине-белые в последнем туре сыграли вничью с «Эвертоном», до этого минимально уступили «Манчестер Юнайтед», а перед этим победили «Ньюкасл» и «Саутгемптон», чем, по сути, и облегчили себе жизнь в плане борьбы за сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

Грэм Поттер не сможет рассчитывать в этом матче на травмированных Тарика Лэмпти и Соломона Марча. Также под вопросом участие во встрече Аарона Конноли и Перси Тоу.

История встреч

Соперники провели между собой 17 матчей. Преимущество на стороне «Челси», который выиграл 12 поединков. Еще три игры завершились вничью, а «Брайтон» праздновал победу только в двух встречах.

В матче первого круга «Челси» на выезде разобрался с «Брайтоном» со счетом 3:1.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Пулишич, Хаверц.

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Данк, Велтман, Гросс, Лаллана, Биссума, Модер, Троссард, Уэлбек, Мопе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

20 апреля, вторник

«Челси» – «Брайтон»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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