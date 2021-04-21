В Ювентусе опровергли отставку Аньелли

«Ювентус» не подтвердил информацию, что Андреа Аньелли покинул пост президента. Как сообщает The Athletic, туринский клуб опроверг изменения в руководящем составе.
Ранее сообщалось, что Аньелли подал в отставку из-за провала Европейской Суперлиги.
Напомним, в дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус
После волны негатива 20 апреля было объявлено о роспуске Суперлиги.
Источник — The Athletic
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