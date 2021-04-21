ВУДВОРД: «Это был сложный период в истории Манчестер Юнайтед»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» покинет клуб по окончанию 2021 года

  • 21.04.2021 04:14
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  • 1 комментарий
ВУДВОРД: «Это был сложный период в истории Манчестер Юнайтед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подтвердил информацию о том, что покинет клуб по окончанию 2021 года:

«Я очень горжусь тем, что служил «Юнайтед». Для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира в течение последних 16 лет. У клуба хорошие перспективы на будущее, и в конце года уйти из него будет сложно.

Я буду хранить воспоминания о времени на «Олд Траффорд», в период, когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги. Горжусь возрождением клубной культуры и нашим возвращением к манере игры «Манчестер Юнайтед».

За время моего пребывания здесь мы вложили в команду более 1 миллиарда фунтов стерлингов. И я особенно рад, что команда добилась прогресса под руководством Уле Гуннара Сульшера и его тренерской команды за последние два года. Я уверен, что с теми изменениями, которые мы внесли на поле, а также в тренерский и футбольный штаб за последние годы, этот великий клуб скоро снова поднимет трофей. Клуб заслуживает.

Последние 16 месяцев принесли так много проблем, и работа клуба в сообществе и во всем мире во время пандемии COVID-19 была героической. Финансовые последствия для футбольных клубов были очень серьезными, но «Юнайтед» был одним из самых надежных и устойчивых перед лицом чрезвычайного финансового давления.

Я хотел бы поблагодарить преданных фанатов «Юнайтед» за их поддержку в хорошие и плохие времена. Я знаю, что это был сложный период в нашей истории, но ваша поддержка команды никогда не вызывала сомнений. Мне было приятно работать с таким количеством великолепных, талантливых и трудолюбивых людей».

Ранее сообщалось, что Вудворд покинет свой пост из-за негативной реакции публики на создание Европейской Суперлиги. Вудворд присоединился к «МЮ» в 2005 году и стал исполнительным вице-президентом в 2012 году.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(2 голоса)

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Комментарии
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 21.04.2021 05:01
    0
    Нет, очень простой, показавший ху из ху. Реал, Ювентус и МЮ 50 лет наслаждаются любовью фанатов, лучшими игроками, топ-трофеями. Но толстосумам все мало: нужно больше, больше, больше денег. Прощайте и всего плохого вам.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 21.04.2021 05:01
    0
    Нет, очень простой, показавший ху из ху. Реал, Ювентус и МЮ 50 лет наслаждаются любовью фанатов, лучшими игроками, топ-трофеями. Но толстосумам все мало: нужно больше, больше, больше денег. Прощайте и всего плохого вам.
    Ссылка
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