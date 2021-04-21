ВУДВОРД: «Это был сложный период в истории Манчестер Юнайтед»

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подтвердил информацию о том, что покинет клуб по окончанию 2021 года:

«Я очень горжусь тем, что служил «Юнайтед». Для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира в течение последних 16 лет. У клуба хорошие перспективы на будущее, и в конце года уйти из него будет сложно.

Я буду хранить воспоминания о времени на «Олд Траффорд», в период, когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги. Горжусь возрождением клубной культуры и нашим возвращением к манере игры «Манчестер Юнайтед».

За время моего пребывания здесь мы вложили в команду более 1 миллиарда фунтов стерлингов. И я особенно рад, что команда добилась прогресса под руководством Уле Гуннара Сульшера и его тренерской команды за последние два года. Я уверен, что с теми изменениями, которые мы внесли на поле, а также в тренерский и футбольный штаб за последние годы, этот великий клуб скоро снова поднимет трофей. Клуб заслуживает.

Последние 16 месяцев принесли так много проблем, и работа клуба в сообществе и во всем мире во время пандемии COVID-19 была героической. Финансовые последствия для футбольных клубов были очень серьезными, но «Юнайтед» был одним из самых надежных и устойчивых перед лицом чрезвычайного финансового давления.

Я хотел бы поблагодарить преданных фанатов «Юнайтед» за их поддержку в хорошие и плохие времена. Я знаю, что это был сложный период в нашей истории, но ваша поддержка команды никогда не вызывала сомнений. Мне было приятно работать с таким количеством великолепных, талантливых и трудолюбивых людей».

Ранее сообщалось, что Вудворд покинет свой пост из-за негативной реакции публики на создание Европейской Суперлиги. Вудворд присоединился к «МЮ» в 2005 году и стал исполнительным вице-президентом в 2012 году.