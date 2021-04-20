В среду, 21-го апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором волочиский «Агробизнес» сыграет против киевского «Динамо».

Поединок пройдет в Тернополе на поле Тернопольского городского стадиона им. Романа Шухевича, арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий даст стартовый свисток в 16:00.

«Агробизнес» – «Динамо» Киев. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Встречу в Тернополе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Агробизнес» – «Динамо» Киев.