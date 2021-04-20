ESPN: УЕФА не будет исключать клубы Суперлиги из полуфиналов ЛЧ и ЛЕ

«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» были под угрозой исключения из турнира

  • 20.04.2021 14:35
  • 3893 просмотра
  • 10 комментариев
ESPN: УЕФА не будет исключать клубы Суперлиги из полуфиналов ЛЧ и ЛЕ
© УЕФА

УЕФА планирует провести на следующей неделе полуфиналы Лиги чемпионов с участием клубов, создавших Европейскую Суперлигу («Реал» Мадрид, «Челси» и «Манчестер Сити») по изначальному графику, хотя ранее сообщалось, что «отколовшиеся» команды будут исключены из турнира.

«Реал», «Челси» и «Ман Сити» входят в число 12 команд, которые озвучили планы по созданию турнира, который заменит Лигу чемпионов. ESPN сообщает, что УЕФА уже не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров и что матчи на следующей неделе состоятся.

Президент УЕФА Александер Чеферин днем ранее поднял вопрос о том, что 12 отколовшихся клубов, в том числе «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» , «Арсенал» и «Барселона», будут отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за их попытки организовать свой собственный прибыльный турнир.

Председатель Датской футбольной ассоциации Йеспер Меллер, член исполнительного комитета УЕФА, заявил 19 апреля, что клубы, все еще участвующие в еврокубках, могут быть исключены из Лиги чемпионов и Лиги Европы уже в ближайшую пятницу, 23 апреля.

Такой шаг также приведет к вылету «МЮ» и «Арсенала» из Лиги Европы в преддверии полуфинальных матчей на следующей неделе с «Ромой» и «Вильярреалом» соответственно.

Однако во вторник, 20 апреля, Чеферин предложил владельцам «клубов-повстанцев» мир, сказав: «Джентльмены, вы совершили ошибку. Еще есть время, чтобы передумать».

«Реал» должен сыграть с «Челси» в Мадриде 27 апреля, а «Ман Сити» отправится во Францию, чтобы встретиться с «ПСЖ» на следующий день.

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Источник — ESPN

(11 голосов)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 20.04.2021 15:22
    0
    Хотел чтобы Сити или Реал взял ЛЧ, даже такой финал вполне возможен... Но теперь, однозначно топлю за Мбаппе и компанию!
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    adidas77
    online
      adidas77, 20.04.2021 15:22
    0
    Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    Вы и будущее тоже видите? Ну ну...
    То есть для вас всё уже решено?
    Футбольный сепаратизм не пройдёт!
    И это никак не относится к тому, что УЕФА так же коррумпированная структура!
    Но такие как Перес и Ко, ещё большие мошенники!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 15:15
    -3
    avk2307, 20.04.2021 14:57
    Все правильно , трезвые люди и не надеялись на исключение из текущего розыграша и бан футболистов на Евро.
    Просто причин не было и любой исключенный в суде докажет свою правоту.
    А вот после первой игры - на законных основаниях клубы 100%, а по футболистам опять же нюанс:
    Уефа должна организовать возможность футболисту или тренеру, который не хочет играть в Суперлиге законную возможность расторгнуть контракт.(без штрафов и т.д.)
    Каких пля "законных основаниях" ??? Любой клуб может играть с кем захочет, пример дружеские матчи, или тот же турнир Первого канала, в котором играли Шахтер или Динамо. Разве в уставе УЕФА записано что клубам запрещено принимать участие в других турнирах, или играть в матчах не под ее эгидой ??? Так бы не было мировой ЛЧ, где европ чемпион играет с азиатскими и латинскими клубами, также не было б летних турниров европейских грандов в Америке.
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    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 15:02
    0
    Это было ожидаемо. Ведь эта суперлига пока только на словах
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    Face Control
    online
      Face Control, 20.04.2021 15:01
    -5
    Ещё бы они исключили эти клубы, они без этих клубов никто и звать их никак.
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    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 14:57
    +1
    Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    Все правильно , трезвые люди и не надеялись на исключение из текущего розыграша и бан футболистов на Евро.
    Просто причин не было и любой исключенный в суде докажет свою правоту.
    А вот после первой игры - на законных основаниях клубы 100%, а по футболистам опять же нюанс:
    Уефа должна организовать возможность футболисту или тренеру, который не хочет играть в Суперлиге законную возможность расторгнуть контракт.(без штрафов и т.д.)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.04.2021 14:46
    +12
    Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    а я думаю, що тут все просто, вони дадуть дограти єврокубки і свої чемпіонати, не будуть забороняти гравцям приймати участь в Євро, а вже після стартового свистка першого матчу "мажор-ліги" понесуться бани, що буде і юридично підкованим
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 14:45
    -2
    Щось швидко УЄФА вмикає задню передачу.
    На місці УЄФА я просто вніс би корективи в національні чемпіонати, та єврокубки.
    Заборонити переносити матчі. Всі календарі затверджувати до початку сезону в УЄФА.
    Залишити для Суперліги тільки понеділки для проведення своїх матчів.
    Тобто погодитися на Суперлігу, але створити для них жахливі умови.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    -3
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
      HAKUNA MATATA, 20.04.2021 14:41
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Да понятное дело что не будут, куда они без этих клубов.
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    APL
    online
      APL, 20.04.2021 14:46
    +12
    Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    а я думаю, що тут все просто, вони дадуть дограти єврокубки і свої чемпіонати, не будуть забороняти гравцям приймати участь в Євро, а вже після стартового свистка першого матчу "мажор-ліги" понесуться бани, що буде і юридично підкованим
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 14:57
    +1
    Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    Все правильно , трезвые люди и не надеялись на исключение из текущего розыграша и бан футболистов на Евро.
    Просто причин не было и любой исключенный в суде докажет свою правоту.
    А вот после первой игры - на законных основаниях клубы 100%, а по футболистам опять же нюанс:
    Уефа должна организовать возможность футболисту или тренеру, который не хочет играть в Суперлиге законную возможность расторгнуть контракт.(без штрафов и т.д.)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 20.04.2021 15:22
    0
    Хотел чтобы Сити или Реал взял ЛЧ, даже такой финал вполне возможен... Но теперь, однозначно топлю за Мбаппе и компанию!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 20.04.2021 15:22
    0
    Владимир Копяк, 20.04.2021 14:41
    Как я и писал ранее,страшилка с якобы отстранением бунтовщиков - не проканала... Нашлись, я так думаю, трезвые юристы в УЕФА (что меня, в принципе, шокировало), которые объяснили главному коррупционеру УЕФА, что он сморозил чушь несусветную. Такая же участь постигнет и заявление о том, что игроков этих не допустят к финалу ЧЕ.... И это только начало сдачи позиций УЕФА. может быть эти воры и мошенники, окопавшиеся в УЕФА. немного врубились в происходящее и вразумели, что им жить шикарно не долго осталось....
    Вы и будущее тоже видите? Ну ну...
    То есть для вас всё уже решено?
    Футбольный сепаратизм не пройдёт!
    И это никак не относится к тому, что УЕФА так же коррумпированная структура!
    Но такие как Перес и Ко, ещё большие мошенники!
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 15:02
    0
    Это было ожидаемо. Ведь эта суперлига пока только на словах
    Ссылка
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