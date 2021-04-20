ESPN: УЕФА не будет исключать клубы Суперлиги из полуфиналов ЛЧ и ЛЕ

УЕФА планирует провести на следующей неделе полуфиналы Лиги чемпионов с участием клубов, создавших Европейскую Суперлигу («Реал» Мадрид, «Челси» и «Манчестер Сити») по изначальному графику, хотя ранее сообщалось, что «отколовшиеся» команды будут исключены из турнира.

«Реал», «Челси» и «Ман Сити» входят в число 12 команд, которые озвучили планы по созданию турнира, который заменит Лигу чемпионов. ESPN сообщает, что УЕФА уже не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров и что матчи на следующей неделе состоятся.

Президент УЕФА Александер Чеферин днем ранее поднял вопрос о том, что 12 отколовшихся клубов, в том числе «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» , «Арсенал» и «Барселона», будут отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за их попытки организовать свой собственный прибыльный турнир.

Председатель Датской футбольной ассоциации Йеспер Меллер, член исполнительного комитета УЕФА, заявил 19 апреля, что клубы, все еще участвующие в еврокубках, могут быть исключены из Лиги чемпионов и Лиги Европы уже в ближайшую пятницу, 23 апреля.

Такой шаг также приведет к вылету «МЮ» и «Арсенала» из Лиги Европы в преддверии полуфинальных матчей на следующей неделе с «Ромой» и «Вильярреалом» соответственно.

Однако во вторник, 20 апреля, Чеферин предложил владельцам «клубов-повстанцев» мир, сказав: «Джентльмены, вы совершили ошибку. Еще есть время, чтобы передумать».

«Реал» должен сыграть с «Челси» в Мадриде 27 апреля, а «Ман Сити» отправится во Францию, чтобы встретиться с «ПСЖ» на следующий день.