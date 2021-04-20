В среду, 21 апреля, в Кадисе на поле стадиона «Рамон де Карранса» состоится матч 31 тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» примет мадридский «Реал».

«Кадис»

Команда Альваро Сервера, которая проводит премьерную кампанию в Примере после возвращения в ее ряды из несколько летнего пребывания в Сегунде, в настоящий момент в таблице сезона занимает 13 позицию. У нее в активе 36 очков после 31 проведенного матча (9 побед, 9 ничьих, 13 поражений). В родных стенах «желто-синие» набрали 17 пунктов, одержав в 16 поединках 4 победы при 5 ничьих и семи поражениях.

В трех крайних на сегодня матчах «Кадис» выступил без поражений. 21 марта в гостях он проиграл «Вильярреалу» (1:2), после чего обыграл дома «Валенсию» (2:1, 4 апреля), а на выезде «Хетафе» (1:0, 10 апреля). В предыдущем же туре подопечные Сервера на своем поле поделили очки с «Сельтой» (0:0).

В настоящий момент в лазарете у «Кадиса» находятся Алекс и Кесада. Но лишь неучастие в предстоящем поединке 28-летнего Алекса можно считать потерей для коллектива.

«Реал»

Команда Зинедина Зидана располагается в турнирной таблице Примеры на второй позиции. В 31 встрече она набрала 67 пунктов (20 побед, 7 ничьих, 4 поражения). В стенах родного Мадрида «сливочные» имеют лучшие среди всех клубов чемпионата Испании показатели. В 16 встречах они набрали 33 очка, добившись 9 побед, 6 раз сыграв вничью и один раз проиграв.

В предыдущем туре (18 апреля) «Реал» на выезде не смог обыграть «Хетафе» - 0:0. Эта ничья прервала сразу четырехматчевую победную серию команды в национальном чемпионате. Мадридцы до этого поочередно одолели дома «Эльче» (2:1), на выезде «Сельту» (3:1), вновь на своем поле «Эйбар» (2:0), а также переиграли в домашней игре Эль-Класико «Барселону» (2:1). В целом же, «галактикос» проигрывали в Примере в последний раз аж 30 января, когда дома уступили «Леванте» (1:2).

Сейчас в клубном лазарете мадридцев находятся Вальверде, Карвахаль, Лукас и Рамос. В подвешенном состоянии находится вероятное появление на поле в матче Варана, Менди и Азара.

История встреч

Команды провели между собой 14 встречи. На счету у «Кадиса» две победы, «Реал» выиграл в 10 поединках. Еще два матча завершились вничью.

В поединке первого круга текущего сезона, который состоялся в Мадриде 17 октября прошлого года, со счетом 1:0 победили гости.

Ориентировочные составы:

«Кадис»: Ледесма, Карселен, Фали, Кала, Эспино, Санчес-Понсе, Хосе Мари, Йонссон, Эскьердо, Собрино, Негредо.

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Милитао, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор, Асенсио, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.37 по линии Parimatch.

21 апреля, среда