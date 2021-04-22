Дубль Бензема. Реал разгромил Кадис и стал лидером Ла Лиги

21 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании.
«Реал» разгромил «Кадис» (3:0) и стал лидером Ла Лиги. Дубль оформил Карим Бензема.
Топ лидеров Ла Лиги: «Реал», «Атлетико» (по 70), «Севилья» (67), «Барселона» (65), «Бетис», «Вильярреал» (по 49), «Реал Сосьедад» (47).
Ла Лига. 31-й тур
«Кадис» – «Реал» – 0:3
Голы: Бензема, 30 (пен), 40, Одриосола, 33.
«Кадис»: Ледесма, Карселeн (Кала, 46), Эспино (Алехо, 65), Фали, Мауро, Хосе Мари (Акапо, 46), Йенссон, Негредо (Лосано, 46), Собрино, Санчес (Шапонич, 46), Искиэрдо.
«Реал»: Куртуа, Марсело (Гутьеррес, 74), Варан (Карвахаль, 61), Начо, Одриосола (Иско, 61), Эдер Милитау, Каземиро, Бланко, Бензема (Диас, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 60), Родриго.
«Осасуна» – «Валенсия» – 3:1
Голы: Мартинес, 13 (1:0). Гамейро, 30 (1:1). Кальери, 32 (2:1). Торрес, 67, пенальти (3:1).
Нереализованный пенальти: Торрес, 65 (вратарь)
«Алавес» – «Вильярреал» – 2:1
Голы: Хоселу, 17 (1:0). Пако Алькасер, 50 (1:1). Мендес, 80 (2:1).
«Эльче» – «Вальядолид» – 1:1
Голы: Фидель, 22 (1:0). Оласа, 86 (1:1).
«Бетис» – «Атлетик» – 0:0
Удаление: Фекир, 11.
«Леванте» – «Севилья» – 0:1
Гол: Эн-Несири, 53.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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