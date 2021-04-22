31-й тур
Алавес
2 : 1
Вильярреал
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Бензема. Реал разгромил Кадис и стал лидером Ла Лиги

21 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании

  • 22.04.2021 00:59
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Дубль Бензема. Реал разгромил Кадис и стал лидером Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании.

«Реал» разгромил «Кадис» (3:0) и стал лидером Ла Лиги. Дубль оформил Карим Бензема.

Топ лидеров Ла Лиги: «Реал», «Атлетико» (по 70), «Севилья» (67), «Барселона» (65), «Бетис», «Вильярреал» (по 49), «Реал Сосьедад» (47).

Ла Лига. 31-й тур

«Кадис» – «Реал» – 0:3

Голы: Бензема, 30 (пен), 40, Одриосола, 33.

«Кадис»: Ледесма, Карселeн (Кала, 46), Эспино (Алехо, 65), Фали, Мауро, Хосе Мари (Акапо, 46), Йенссон, Негредо (Лосано, 46), Собрино, Санчес (Шапонич, 46), Искиэрдо.

«Реал»: Куртуа, Марсело (Гутьеррес, 74), Варан (Карвахаль, 61), Начо, Одриосола (Иско, 61), Эдер Милитау, Каземиро, Бланко, Бензема (Диас, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 60), Родриго.

«Осасуна» – «Валенсия» – 3:1

Голы: Мартинес, 13 (1:0). Гамейро, 30 (1:1). Кальери, 32 (2:1). Торрес, 67, пенальти (3:1).

Нереализованный пенальти: Торрес, 65 (вратарь)

«Алавес» – «Вильярреал» – 2:1

Голы: Хоселу, 17 (1:0). Пако Алькасер, 50 (1:1). Мендес, 80 (2:1).

«Эльче» – «Вальядолид» – 1:1

Голы: Фидель, 22 (1:0). Оласа, 86 (1:1).

«Бетис» – «Атлетик» – 0:0

Удаление: Фекир, 11.

«Леванте» – «Севилья» – 0:1

Гол: Эн-Несири, 53.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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