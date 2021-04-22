В поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Кадис» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кадис» — «Реал» — 0:3
Голы: Бензема, 30, с пенальти, 40, Одриосола, 33
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Одриосола (Реал Мадрид).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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