Алексей АНДРОНОВ: «Формат и состав Суперлиги — бред. Но она неизбежна»

Комментатор Алексей Андронов поделился мнением о создании Европейской Суперлиги, куда сразу вошли 12 европейских топ-клубов.

«Что я хочу сказать о Суперлиге.

1. Предлагаемый формат (и состав) = бред.

2. Она, вероятно, неизбежна.

3. УЕФА пора перестать быть ЦК КПСС и госдумой в одном лице.

5 человек из директората Суперлиги — однозначно не очень приятные люди. Или очень неприятные. Не уважающие ни пространство, на котором работают, ни клубы-конкуренты.

Но революции никогда не делаются людьми приятными…», — отметил Андронов.