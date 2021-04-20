Алексей АНДРОНОВ: «Формат и состав Суперлиги — бред. Но она неизбежна»

Комментатор Алексей Андронов поделился мнением о создании Европейской Суперлиги, куда сразу вошли 12 европейских топ-клубов.
«Что я хочу сказать о Суперлиге.
1. Предлагаемый формат (и состав) = бред.
2. Она, вероятно, неизбежна.
3. УЕФА пора перестать быть ЦК КПСС и госдумой в одном лице.
5 человек из директората Суперлиги — однозначно не очень приятные люди. Или очень неприятные. Не уважающие ни пространство, на котором работают, ни клубы-конкуренты.
Но революции никогда не делаются людьми приятными…», — отметил Андронов.
Источник — Telegram
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