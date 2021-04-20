Алексей АНДРОНОВ: «Формат и состав Суперлиги — бред. Но она неизбежна»

Революции никогда не делаются приятными людьми, считает специалист

  • 20.04.2021 11:16
  • 2179 просмотров
  • 5 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Формат и состав Суперлиги — бред. Но она неизбежна»
© goal.net.ua. Алексей Андронов

Комментатор Алексей Андронов поделился мнением о создании Европейской Суперлиги, куда сразу вошли 12 европейских топ-клубов.

«Что я хочу сказать о Суперлиге.

1. Предлагаемый формат (и состав) = бред.

2. Она, вероятно, неизбежна.

3. УЕФА пора перестать быть ЦК КПСС и госдумой в одном лице.

5 человек из директората Суперлиги — однозначно не очень приятные люди. Или очень неприятные. Не уважающие ни пространство, на котором работают, ни клубы-конкуренты.

Но революции никогда не делаются людьми приятными…», — отметил Андронов.

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Источник — Telegram

(13 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:07
    0
    они там все через полгода перегрызутся в этой суперлиге
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:07
    0
    они там все через полгода перегрызутся в этой суперлиге
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 20.04.2021 11:41
    0
    Леонід Леонідович, 20.04.2021 11:22
    Бла бла бла. Ни о чем.
    100% - оно ж конечно если шо ж...
    Умный - аж страшно!
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 20.04.2021 11:23
    +1
    З першим і третім пунктам повністю згоден, проте в футболі на жаль давно все вирішують гроші.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 11:22
    +1
    Бла бла бла. Ни о чем.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 20.04.2021 11:23
    +1
    З першим і третім пунктам повністю згоден, проте в футболі на жаль давно все вирішують гроші.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 11:22
    +1
    Бла бла бла. Ни о чем.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:07
    0
    они там все через полгода перегрызутся в этой суперлиге
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:07
    0
    они там все через полгода перегрызутся в этой суперлиге
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 20.04.2021 11:41
    0
    Леонід Леонідович, 20.04.2021 11:22
    Бла бла бла. Ни о чем.
    100% - оно ж конечно если шо ж...
    Умный - аж страшно!
    Ссылка
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