Бешеные деньги. Стало известно, какой бонус получат клубы Суперлиги

Каждый клуб Европейской Суперлиги получит от 200 до 300 млн евро

  • 19.04.2021 22:00
  • 3135 просмотров
  • 9 комментариев
Бешеные деньги. Стало известно, какой бонус получат клубы Суперлиги
© The Super League

Каждый клуб новой Европейской Суперлиги получит одноразовый «приветственный бонус» в размере от 200 до 300 млн евро.

Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan, который обязуется предоставить «грант на инфраструктуру» в размере 3,25 млрд евро, которые будет разделен между клубами в качестве «приветственного бонуса». 

Инвестиционный банк США предоставил сделку по кредитному финансированию с погашением в течение 23 лет и обеспечением будущих прав на трансляцию турнира.

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь они под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.

План Суперлиги грозит разрушить Лигу чемпионов и перевернуть всю структуру европейского футбола, построенную на системе национальных лиг, где клубы соревнуются и могут повышаться или понижаться в классе в зависимости от их результатов.

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Источник — The Financial Times

(12 голосов)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 22:35
    0
    SandroKing, 19.04.2021 22:20
    Клубы которые и так погрязли в долгах взяли еще один огромный кредит на 23 года. У них долги по миллиарду, какой толк с того бонуса в 200 миллионов?
    Оттянули своё существование.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.04.2021 22:30
    0
    Оно того стоило что бы быть изгоем УЕФА и ФИФА десятилетиями?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 22:26
    0
    НаглоСаксы подсуетились...
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 19.04.2021 22:25
    -1
    фіфа дуже боїться втратити гроші, а я за суперлігу, якщо команди не хочуть грати в єврокубках уєфа, то це їх право, і через це позбавляти гравців грати за збірні, чи викидати команди з чемпіонатів не логічно і дуже нагадує монополію, а її дуже не люблять в Європі
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    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 22:22
    -2
    Вбивчий крок для футболу. По суті, УЄФА втрачає монополію у європейському футболі, і тепер великі клубні турніри на континентів проходитимуть не лише під їх егідою. Це щось типу, відсутності єдиного телепулу в УПЛ, тільки в Євромасштабах і набагато глобальніше. Буде хаос і нерозбериха... і будуть великі гроші для одних, і дуля з маком для інших.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 22:20
    -1
    Клубы которые и так погрязли в долгах взяли еще один огромный кредит на 23 года. У них долги по миллиарду, какой толк с того бонуса в 200 миллионов?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 22:17
    0
    Ведь переход в данные клубы закроет сразу карьеру футболиста. и От туда никуда не уйти будет.И тут тоже вопрос а как там играть?)Или одни звёзды пенсионеры будут?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 22:15
    -2
    Это не бонусы это скрытые кредиты пишите правильно.Эти деньги нада будет вернуть.
    "Інвестиційний банк США надав угоду з кредитного фінансування з погашенням протягом 23 років і забезпеченням майбутніх прав на трансляцію турніру."
    И главный прикол может быть в том что убрали все эти команды с евролиг и уберут с чемпионатов и дисквал игроков.И вот тут вопрос долго ли это всё продлиться и окупиться. И самое интересное не получит ли JP Morgan потом фактически в управления все эти клубы банкроты.
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    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 22:12
    +6
    Великі гроші затуманюють розум..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 22:12
    +6
    Великі гроші затуманюють розум..
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 22:35
    0
    SandroKing, 19.04.2021 22:20
    Клубы которые и так погрязли в долгах взяли еще один огромный кредит на 23 года. У них долги по миллиарду, какой толк с того бонуса в 200 миллионов?
    Оттянули своё существование.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.04.2021 22:30
    0
    Оно того стоило что бы быть изгоем УЕФА и ФИФА десятилетиями?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 22:26
    0
    НаглоСаксы подсуетились...
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 22:17
    0
    Ведь переход в данные клубы закроет сразу карьеру футболиста. и От туда никуда не уйти будет.И тут тоже вопрос а как там играть?)Или одни звёзды пенсионеры будут?
    Ссылка
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