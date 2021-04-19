Бешеные деньги. Стало известно, какой бонус получат клубы Суперлиги

Каждый клуб новой Европейской Суперлиги получит одноразовый «приветственный бонус» в размере от 200 до 300 млн евро.
Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan, который обязуется предоставить «грант на инфраструктуру» в размере 3,25 млрд евро, которые будет разделен между клубами в качестве «приветственного бонуса».
Инвестиционный банк США предоставил сделку по кредитному финансированию с погашением в течение 23 лет и обеспечением будущих прав на трансляцию турнира.
Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь они под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.
План Суперлиги грозит разрушить Лигу чемпионов и перевернуть всю структуру европейского футбола, построенную на системе национальных лиг, где клубы соревнуются и могут повышаться или понижаться в классе в зависимости от их результатов.
Источник — The Financial Times
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Інвестиційний банк США надав угоду з кредитного фінансування з погашенням протягом 23 років і забезпеченням майбутніх прав на трансляцію турніру."
И главный прикол может быть в том что убрали все эти команды с евролиг и уберут с чемпионатов и дисквал игроков.И вот тут вопрос долго ли это всё продлиться и окупиться. И самое интересное не получит ли JP Morgan потом фактически в управления все эти клубы банкроты.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.