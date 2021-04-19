30-й тур
Бавария
0 : 0
Байер
20.04.2021 21:30   ТВ-трансляция: 

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Мюнхенцы могут сделать еще один шаг к чемпионству

  • 19.04.2021 20:39
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Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/fcbayern

Во вторник, 20-го апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» в рамках матча 30-го тура чемпионата Германии местная «Бавария» примет леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

«Бавария»

Мюнхенцы уже практически обеспечили себе очередной чемпионский титул. За пять туров до конца немецкой Бундеслиги «Бавария» имеет в своем активе 68 очков и опережает ближайшего преследователя – «РБ Лейпциг» - на семь очков. Такой отрыв действующий чемпион Германии уже вряд ли растеряет. К тому же, календарь у команды не сложный. «Красные» выиграли шесть из последних семи матчей чемпионата, потеряв очки только во встрече с «Унионом». Баварцы в очередной раз подтверждают свою силу и не имеют серьезных конкурентов в национальном первенстве.

В текущем сезоне команда Ханса-Дитера Флика уже не сможет выиграть все и вся. «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, уступив «Хольштайна», а на прошлой неделе прекратила участие в Лиге чемпионов, по сумме двух встреч проиграв «ПСЖ». Мюнхенцы не смогли защитить титул, но во многом на это повлияли кадровые проблемы. В лазарете команды продолжают находиться Роберт Левандовски, Дуглас Коста, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Никлас Зюле и Корентен Толиссо. Думается, что если бы эти футболисты смогли сыграть против парижан, то все могло бы быть по-другому.

«Байер»

Команда из Леверкузена в этом сезоне нестабильна. Сейчас «фармацевты» занимают только шестое место в турнирной таблице и имеют в своем активе 47 очков. «Байер» все еще имеет шансы занять по итогам сезона такую позицию, которая бы позволяла в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. «Львы» на шесть очков отстают от четвертого «Айнтрахта», поэтому главное побеждать самим, а соперники терять очки еще будут.

В текущем сезоне леверкузенцы выступали в Лиге Европы, где успешно прошли группу со «Славией», «Хапоэлем» и «Ниццей», однако на стадии 1/16 финала сразу же сенсационно вылетели от «Янг Бойз». В настоящий момент «Байер» имеет трехматчевую серию без поражений.

«Байер» не будет фаворитом этой встречи, но за очки побороться может. Не помогут команде в матче с «Баварией» травмированные Сантьяго Ариас, Юлиан Баумгартлингер, Ларс Бендер, Флориан Вирц и Тимоти Фосу-Менса.

История встреч

Команды из Мюнхена и Леверкузена провели между собой уже 61 матч. «Бавария» одержала 38 побед, еще 13 раз выиграл «Байер», а 10 поединков завершились вничью.

Игра первого круга завершилась со счетом 2:1 в пользу «Баварии». На гол Патрика Шика мюнхенцы ответили дублем Роберта Левандовски.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Эрнандес, Боатенг, Павар, Киммих, Алаба, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотин.

«Байер»: Градецки, Венделл, Тапсоба, Бендер, Та, Арангис, Паласиос, Демирбай, Амири, Бэйли, Шик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

20 апреля, вторник

«Бавария» – «Байер»
Мюнхен. Стадион «Альянц-Арена». 21:30
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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