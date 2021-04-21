Вчера «Бавария» в 30-м туре Бундеслиги дома обыграла «Байер» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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