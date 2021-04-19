Президент УЕФА: «Никогда не видел, чтобы кто-то врал как Аньелли»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал действия руководства «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» в связи с созданием Европейской Суперлиги.
«Я работал юристом криминального права 24 года, но такого еще не видел. Таких людей еще не встречал.
Эд Вудворд (вице-президент «Манчестер Юнайтед» — прим. ред.) звонил мне на прошлой неделе. Говорил, что очень доволен нашей реформой Лиги чемпионов, и как он все это поддерживает, как поддерживает наши изменения. И в это время подписывает соглашение на Суперлигу. А мое главное разочарование — Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» — прим. ред.). Никогда не видел, чтобы кто-то врал столько раз, сколько он. Невероятно», — заявил Чеферин.
Ранее Чеферин отметил, что все игроки клубов Европейской Суперлиги должны быть дисквалифицированы из турниров УЕФА и ФИФА.
Источник — Sport.ua
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Ложь всему народу — политика.
Будет славненько если вас бортанут на еврокубки, а там гляди и частный ЧМ/ЧЕ организуют!
Бизнес, ничего личного!
УЕФА постоянно махлюет с жеребьевкой, подсело на деньги Газпрома, и рассказывает, что кто-то врет. Забавно.
УЕФА постоянно махлюет с жеребьевкой, подсело на деньги Газпрома, и рассказывает, что кто-то врет. Забавно.
Ложь коллегам, клиентам, покупателям — мошенничество.
Ложь всему народу — политика.
Будет славненько если вас бортанут на еврокубки, а там гляди и частный ЧМ/ЧЕ организуют!
Бизнес, ничего личного!
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