Президент УЕФА: «Никогда не видел, чтобы кто-то врал как Аньелли»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал действия руководства «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» в связи с созданием Европейской Суперлиги.

«Я работал юристом криминального права 24 года, но такого еще не видел. Таких людей еще не встречал.

Эд Вудворд (вице-президент «Манчестер Юнайтед» — прим. ред.) звонил мне на прошлой неделе. Говорил, что очень доволен нашей реформой Лиги чемпионов, и как он все это поддерживает, как поддерживает наши изменения. И в это время подписывает соглашение на Суперлигу. А мое главное разочарование — Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» — прим. ред.). Никогда не видел, чтобы кто-то врал столько раз, сколько он. Невероятно», — заявил Чеферин.

Ранее Чеферин отметил, что все игроки клубов Европейской Суперлиги должны быть дисквалифицированы из турниров УЕФА и ФИФА.