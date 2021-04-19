Президент УЕФА: «Никогда не видел, чтобы кто-то врал как Аньелли»

Александер Чеферин жестко раскритиковал президента «Ювентуса»

  • 19.04.2021 17:56
  • 2750 просмотров
  • 9 комментариев
Президент УЕФА: «Никогда не видел, чтобы кто-то врал как Аньелли»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал действия руководства «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» в связи с созданием Европейской Суперлиги.

«Я работал юристом криминального права 24 года, но такого еще не видел. Таких людей еще не встречал.

Эд Вудворд (вице-президент «Манчестер Юнайтед» — прим. ред.) звонил мне на прошлой неделе. Говорил, что очень доволен нашей реформой Лиги чемпионов, и как он все это поддерживает, как поддерживает наши изменения. И в это время подписывает соглашение на Суперлигу. А мое главное разочарование — Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» — прим. ред.). Никогда не видел, чтобы кто-то врал столько раз, сколько он. Невероятно», — заявил Чеферин.

Ранее Чеферин отметил, что все игроки клубов Европейской Суперлиги должны быть дисквалифицированы из турниров УЕФА и ФИФА.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 19:31
    0
    Ложь жене — безнравственность.
    Ложь коллегам, клиентам, покупателям — мошенничество.
    Ложь всему народу — политика.
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:24
    0
    ахаха, Чеферин, тебе ли о морали рассказывать?!)))
    Будет славненько если вас бортанут на еврокубки, а там гляди и частный ЧМ/ЧЕ организуют!
    Бизнес, ничего личного!
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 19.04.2021 19:02
    0
    Да нет такого «криминальное право». Есть уголовное, но не криминальное. Перевели криво
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 19.04.2021 19:00
    0
    Чефир сам ангел?
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 19.04.2021 18:41
    -1
    А Павелко,а Палкин?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.04.2021 18:17
    +5
    Насквозь коррумпированное УЕФА заявляет что кто-то врет. Блаттер, Платини, Инфантино - это святые люди.
    УЕФА постоянно махлюет с жеребьевкой, подсело на деньги Газпрома, и рассказывает, что кто-то врет. Забавно.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 18:08
    +1
    Павелко теж багато брехав
    Ссылка
    ДерЬнамо КыеФ
    online
      ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 18:01
    -13
    Врать научил всех Шубный ДеРЬнамовский Сурчонок )))
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 17:58
    +7
    А Платини,а суркис,а блаттер?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 17:58
    +7
    А Платини,а суркис,а блаттер?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.04.2021 18:17
    +5
    Насквозь коррумпированное УЕФА заявляет что кто-то врет. Блаттер, Платини, Инфантино - это святые люди.
    УЕФА постоянно махлюет с жеребьевкой, подсело на деньги Газпрома, и рассказывает, что кто-то врет. Забавно.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 18:08
    +1
    Павелко теж багато брехав
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 19:31
    0
    Ложь жене — безнравственность.
    Ложь коллегам, клиентам, покупателям — мошенничество.
    Ложь всему народу — политика.
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:24
    0
    ахаха, Чеферин, тебе ли о морали рассказывать?!)))
    Будет славненько если вас бортанут на еврокубки, а там гляди и частный ЧМ/ЧЕ организуют!
    Бизнес, ничего личного!
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 19.04.2021 19:02
    0
    Да нет такого «криминальное право». Есть уголовное, но не криминальное. Перевели криво
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 19.04.2021 19:00
    0
    Чефир сам ангел?
    Ссылка
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