Будет ли в европейском футболе революция? Мнение юриста

12 клубов европейского футбола объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL).



О возможном дальнейшем развитии ситуации в комментарии партнера REF PARTNERS, адвоката Сергея Пошелюзного.



«Это серьезный вызов всей европейской футбольной общественности, поскольку отдельные клубы объявили о создании нового турнира не под эгидой УЕФА.



Реакция руководства европейского футбола на Европейскую Суперлигу довольно ожидаемая. В УЕФА назвали проект циничным и основанным на личной выгоде нескольких клубов, а также заявили о применении всех доступных юридических мер для невозможности его проведения.



Кроме этого, в пресс-релизе УЕФА также указано о возможном применении к клубам-участникам Европейской Суперлиги дисциплинарных мер - дисквалификация со всех турниров на национальном, европейском и мировом уровнях.



Так возможно ли создание нового европейского турнира? Вопрос достаточно дискуссионный, поскольку действующие уставные документы УЕФА существенно ограничивают клубы в праве проведения любых матчей в Европе без разрешения УЕФА.



Так, Уставом УЕФА предусмотрено, что УЕФА имеет исключительную юрисдикцию организовывать или отменять международные соревнования в Европе. Кроме этого, любые международные матчи, соревнования и турниры по футболу на территории Европы должны быть предварительно утверждены УЕФА и национальными ассоциациями. А одной из задач УЕФА является обеспечение преимущества спортивных ценностей над коммерческими интересами.



Также Уставом запрещено без разрешения УЕФА создание любых объединений между национальными ассоциациями, лигами или клубами.



Поэтому, на сегодняшний УЕФА монопольное право на проведение и согласование любых футбольных соревнований на территории Европы.



Поэтому, будущее Европейской Суперлиги, которая создается без соблюдения спортивного принципа, зависит не только от желания клубов-основателей, а также от того удастся ли им найти компромисс с УЕФА или удастся создать новую организацию, которая поставит под сомнение монопольное положение УЕФА», - сказал Сергей Пошелюзний специально для Sport.ua