Будет ли в европейском футболе революция? Мнение юриста

Сергей Пошелюзный рассказал о всех тонкостях скандального решения европейских клубов

  • 19.04.2021 13:42
  • 3916 просмотров
  • 19 комментариев
Будет ли в европейском футболе революция? Мнение юриста
© Европейская Суперлига

12 клубов европейского футбола объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL).
 
О возможном дальнейшем развитии ситуации в комментарии партнера REF PARTNERS, адвоката Сергея Пошелюзного.
 
«Это серьезный вызов всей европейской футбольной общественности, поскольку отдельные клубы объявили о создании нового турнира не под эгидой УЕФА.
 
Реакция руководства европейского футбола на Европейскую Суперлигу довольно ожидаемая. В УЕФА назвали проект циничным и основанным на личной выгоде нескольких клубов, а также заявили о применении всех доступных юридических мер для невозможности его проведения.
 
Кроме этого, в пресс-релизе УЕФА также указано о возможном применении к клубам-участникам Европейской Суперлиги дисциплинарных мер - дисквалификация со всех турниров на национальном, европейском и мировом уровнях.
 
Так возможно ли создание нового европейского турнира? Вопрос достаточно дискуссионный, поскольку действующие уставные документы УЕФА существенно ограничивают клубы в праве проведения любых матчей в Европе без разрешения УЕФА.
 
Так, Уставом УЕФА предусмотрено, что УЕФА имеет исключительную юрисдикцию организовывать или отменять международные соревнования в Европе. Кроме этого, любые международные матчи, соревнования и турниры по футболу на территории Европы должны быть предварительно утверждены УЕФА и национальными ассоциациями. А одной из задач УЕФА является обеспечение преимущества спортивных ценностей над коммерческими интересами.
 
Также Уставом запрещено без разрешения УЕФА создание любых объединений между национальными ассоциациями, лигами или клубами.
 
Поэтому, на сегодняшний УЕФА монопольное право на проведение и согласование любых футбольных соревнований на территории Европы.
 
Поэтому, будущее Европейской Суперлиги, которая создается без соблюдения спортивного принципа, зависит не только от желания клубов-основателей, а также от того удастся ли им найти компромисс с УЕФА или удастся создать новую организацию, которая поставит под сомнение монопольное положение УЕФА», - сказал Сергей Пошелюзний специально для Sport.ua

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    GR-65
    online
      GR-65, 19.04.2021 14:54
    0
    И почему этот "юрист" не говорит о том, что и все игроки получат бан. А это означает их неучастие в чемпионатах Мира и Европы.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 19.04.2021 14:53
    0
    Юрий Карпенко, 19.04.2021 13:47
    Пару милярдов УЕФА отвалят те и согласятся
    Посмотри на долги клубов. У половины с этих 12-ти долги переваливают за миллиард.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 19.04.2021 14:52
    0
    Hemingway, 19.04.2021 14:32
    1. Хто сказав що турнір буде відбуватись на території Європи? Його можуть проводити будь-де.
    2. Навіть якщо УЕФА напише бумажку яка забороняє напр. МЮ і Барсі грати в футбол в межах цього турніру, це все рівно нічого не змінить. Не існує футбольної поліції, ніхто не буде бігати і бити футболістів палками за те що вони вийшли на поле. Єдине що УЕФА зможе зробити так це подати на ці клуби до суду і вимагати якоїсь компенсації. І тут якраз питання як в юридичній площині як організовані стосунки між УЕФА і клубами.
    3 Так, УЕФА має повне і безапеляційне право виключити ці клуби із своїх турнірів. Але уявіть собі лігу чемпіонів без цих клубів. Наскільки впаде рівень ліги чемпіонів і наскільки вона буде цікавою, в порівнянні з цим турніром бунтівників.
    4. Кому співпраця вигідніше - УЕФА чи цим клубам? Однозначно УЕФА бо вони заробляють на цих клубах шалені бабки, а потім з барського плеча скидають їм процентик від гігантського заробітку.
    Так и ФИФА против.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 14:49
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:48
    Будут ли продавать права на телетрансляции судебных разбирательств?
    Будуть для всіх бажаючих. Канали Футбол до ваших послуг!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 14:48
    -1
    futbolboss, 19.04.2021 14:01
    Только Восточно-европейская Лига Чемпионов нас спасет, как когда-то был Кубок Первого канала.
    Їдь цапа в іппєня а краще К.Е.М.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.04.2021 14:38
    +1
    Дмитрий Николаев, 19.04.2021 14:07
    Слабоват юрист,даже очень.Есть прецедент решение Еврокомиссии в 2018 году,между Союзом конькобежцев и несколькими конькобежцами,которые выступали не под эгидой Союза.Решение ЕК всякие дисквалификации и ограничения неправомочны,конькобежцы сами определяют в каких соревнованиях им участвовать.
    Т.е. эти конькобежцы продолжают выступать в соревнованиях под эгидой Союза? По-моему ты немного путаешь ситуацию. На Олимпиаде футболисты из суперлиги смогут играть (скорее всего). А вот на ЧМ, ЧЕ и прочих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА - врядли. Тут вопрос в том смогут ли они (суперлигисты) создать альтернативные соревнование. Как они это могут сделать, если они изначально кастрированный проект, который включает горстку клубо?. Деньги у них есть, но они тут ничем помочь не смогут. Свой суперчемпионат мира они организовать могут. Но кому он будет нужен в том формате?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 14:38
    0
    Dnepr-Poltava, 19.04.2021 14:28
    Ну да, такие же дауны как ты лучше будут смотреть Дырнамо Минай или Ржавые Мариуполь, чем Ливерпуль Реал
    Конечно в Украине никто не будет смотреть эту убогую суперлигу
    Дибільне створіння я тебе ображав?????? Я перш за все дивлюся футбол тих команд за які вболіваю і пох на твоїх сіті, челсаків, тотенхемів (остані два даже футбол не показують), бо футбол це перш за все СПОРТ
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 14:34
    -1
    Я одного понять не могу, в чём проблемы, эти клубы что, рабы какие-то? Если нет официального договора, где сказано, что они нигде помимо УЕФА и ФИФА не могут играть, бай-бай, они вправе делать всё что им хочется. Что за детский сад?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.04.2021 14:32
    +2
    1. Хто сказав що турнір буде відбуватись на території Європи? Його можуть проводити будь-де.
    2. Навіть якщо УЕФА напише бумажку яка забороняє напр. МЮ і Барсі грати в футбол в межах цього турніру, це все рівно нічого не змінить. Не існує футбольної поліції, ніхто не буде бігати і бити футболістів палками за те що вони вийшли на поле. Єдине що УЕФА зможе зробити так це подати на ці клуби до суду і вимагати якоїсь компенсації. І тут якраз питання як в юридичній площині як організовані стосунки між УЕФА і клубами.
    3 Так, УЕФА має повне і безапеляційне право виключити ці клуби із своїх турнірів. Але уявіть собі лігу чемпіонів без цих клубів. Наскільки впаде рівень ліги чемпіонів і наскільки вона буде цікавою, в порівнянні з цим турніром бунтівників.
    4. Кому співпраця вигідніше - УЕФА чи цим клубам? Однозначно УЕФА бо вони заробляють на цих клубах шалені бабки, а потім з барського плеча скидають їм процентик від гігантського заробітку.
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 19.04.2021 14:28
    0
    APL, 19.04.2021 13:52
    Багато на ТВ не заробиш, лади продадуть в умовну Бельгію, так переглядів я не думаю, що там буде багато, оскільки не буде представника цієї країни, те ж стосується нас та ряду інших країн
    Ну да, такие же дауны как ты лучше будут смотреть Дырнамо Минай или Ржавые Мариуполь, чем Ливерпуль Реал
    Конечно в Украине никто не будет смотреть эту убогую суперлигу
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 19.04.2021 14:24
    0
    Производители попкорна потирают руки)
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.04.2021 14:22
    0
    futbolboss, 19.04.2021 14:01
    Только Восточно-европейская Лига Чемпионов нас спасет, как когда-то был Кубок Первого канала.
    ахаха.. иди проспись москалык
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 19.04.2021 14:16
    -3
    В капиталистическом мире, бабло всегда побеждает, в футболе, в политике, на Майдане, где бы то ни было.
    Ссылка
    Дмитрий Николаев
    online
      Дмитрий Николаев, 19.04.2021 14:07
    +1
    Слабоват юрист,даже очень.Есть прецедент решение Еврокомиссии в 2018 году,между Союзом конькобежцев и несколькими конькобежцами,которые выступали не под эгидой Союза.Решение ЕК всякие дисквалификации и ограничения неправомочны,конькобежцы сами определяют в каких соревнованиях им участвовать.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 19.04.2021 14:06
    +5
    А что там смотреть? Скучнейшие 0-0 между Атлетико и Челси, или же получать кайф когда Динамо Загреб делает камбек дома с Тоттенхэм
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 19.04.2021 14:01
    -10
    Только Восточно-европейская Лига Чемпионов нас спасет, как когда-то был Кубок Первого канала.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 13:52
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:48
    Будут ли продавать права на телетрансляции судебных разбирательств?
    Багато на ТВ не заробиш, лади продадуть в умовну Бельгію, так переглядів я не думаю, що там буде багато, оскільки не буде представника цієї країни, те ж стосується нас та ряду інших країн
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:48
    +6
    Будут ли продавать права на телетрансляции судебных разбирательств?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 19.04.2021 13:47
    -2
    Пару милярдов УЕФА отвалят те и согласятся
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:48
    +6
    Будут ли продавать права на телетрансляции судебных разбирательств?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 19.04.2021 14:06
    +5
    А что там смотреть? Скучнейшие 0-0 между Атлетико и Челси, или же получать кайф когда Динамо Загреб делает камбек дома с Тоттенхэм
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.04.2021 14:32
    +2
    1. Хто сказав що турнір буде відбуватись на території Європи? Його можуть проводити будь-де.
    2. Навіть якщо УЕФА напише бумажку яка забороняє напр. МЮ і Барсі грати в футбол в межах цього турніру, це все рівно нічого не змінить. Не існує футбольної поліції, ніхто не буде бігати і бити футболістів палками за те що вони вийшли на поле. Єдине що УЕФА зможе зробити так це подати на ці клуби до суду і вимагати якоїсь компенсації. І тут якраз питання як в юридичній площині як організовані стосунки між УЕФА і клубами.
    3 Так, УЕФА має повне і безапеляційне право виключити ці клуби із своїх турнірів. Але уявіть собі лігу чемпіонів без цих клубів. Наскільки впаде рівень ліги чемпіонів і наскільки вона буде цікавою, в порівнянні з цим турніром бунтівників.
    4. Кому співпраця вигідніше - УЕФА чи цим клубам? Однозначно УЕФА бо вони заробляють на цих клубах шалені бабки, а потім з барського плеча скидають їм процентик від гігантського заробітку.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.04.2021 14:38
    +1
    Дмитрий Николаев, 19.04.2021 14:07
    Слабоват юрист,даже очень.Есть прецедент решение Еврокомиссии в 2018 году,между Союзом конькобежцев и несколькими конькобежцами,которые выступали не под эгидой Союза.Решение ЕК всякие дисквалификации и ограничения неправомочны,конькобежцы сами определяют в каких соревнованиях им участвовать.
    Т.е. эти конькобежцы продолжают выступать в соревнованиях под эгидой Союза? По-моему ты немного путаешь ситуацию. На Олимпиаде футболисты из суперлиги смогут играть (скорее всего). А вот на ЧМ, ЧЕ и прочих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА - врядли. Тут вопрос в том смогут ли они (суперлигисты) создать альтернативные соревнование. Как они это могут сделать, если они изначально кастрированный проект, который включает горстку клубо?. Деньги у них есть, но они тут ничем помочь не смогут. Свой суперчемпионат мира они организовать могут. Но кому он будет нужен в том формате?
    Ссылка
    Дмитрий Николаев
    online
      Дмитрий Николаев, 19.04.2021 14:07
    +1
    Слабоват юрист,даже очень.Есть прецедент решение Еврокомиссии в 2018 году,между Союзом конькобежцев и несколькими конькобежцами,которые выступали не под эгидой Союза.Решение ЕК всякие дисквалификации и ограничения неправомочны,конькобежцы сами определяют в каких соревнованиях им участвовать.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 19.04.2021 14:54
    0
    И почему этот "юрист" не говорит о том, что и все игроки получат бан. А это означает их неучастие в чемпионатах Мира и Европы.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 19.04.2021 14:53
    0
    Юрий Карпенко, 19.04.2021 13:47
    Пару милярдов УЕФА отвалят те и согласятся
    Посмотри на долги клубов. У половины с этих 12-ти долги переваливают за миллиард.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 19.04.2021 14:52
    0
    Hemingway, 19.04.2021 14:32
    1. Хто сказав що турнір буде відбуватись на території Європи? Його можуть проводити будь-де.
    2. Навіть якщо УЕФА напише бумажку яка забороняє напр. МЮ і Барсі грати в футбол в межах цього турніру, це все рівно нічого не змінить. Не існує футбольної поліції, ніхто не буде бігати і бити футболістів палками за те що вони вийшли на поле. Єдине що УЕФА зможе зробити так це подати на ці клуби до суду і вимагати якоїсь компенсації. І тут якраз питання як в юридичній площині як організовані стосунки між УЕФА і клубами.
    3 Так, УЕФА має повне і безапеляційне право виключити ці клуби із своїх турнірів. Але уявіть собі лігу чемпіонів без цих клубів. Наскільки впаде рівень ліги чемпіонів і наскільки вона буде цікавою, в порівнянні з цим турніром бунтівників.
    4. Кому співпраця вигідніше - УЕФА чи цим клубам? Однозначно УЕФА бо вони заробляють на цих клубах шалені бабки, а потім з барського плеча скидають їм процентик від гігантського заробітку.
    Так и ФИФА против.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 14:49
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:48
    Будут ли продавать права на телетрансляции судебных разбирательств?
    Будуть для всіх бажаючих. Канали Футбол до ваших послуг!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 14:38
    0
    Dnepr-Poltava, 19.04.2021 14:28
    Ну да, такие же дауны как ты лучше будут смотреть Дырнамо Минай или Ржавые Мариуполь, чем Ливерпуль Реал
    Конечно в Украине никто не будет смотреть эту убогую суперлигу
    Дибільне створіння я тебе ображав?????? Я перш за все дивлюся футбол тих команд за які вболіваю і пох на твоїх сіті, челсаків, тотенхемів (остані два даже футбол не показують), бо футбол це перш за все СПОРТ
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 19.04.2021 14:28
    0
    APL, 19.04.2021 13:52
    Багато на ТВ не заробиш, лади продадуть в умовну Бельгію, так переглядів я не думаю, що там буде багато, оскільки не буде представника цієї країни, те ж стосується нас та ряду інших країн
    Ну да, такие же дауны как ты лучше будут смотреть Дырнамо Минай или Ржавые Мариуполь, чем Ливерпуль Реал
    Конечно в Украине никто не будет смотреть эту убогую суперлигу
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 19.04.2021 14:24
    0
    Производители попкорна потирают руки)
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.04.2021 14:22
    0
    futbolboss, 19.04.2021 14:01
    Только Восточно-европейская Лига Чемпионов нас спасет, как когда-то был Кубок Первого канала.
    ахаха.. иди проспись москалык
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 13:52
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:48
    Будут ли продавать права на телетрансляции судебных разбирательств?
    Багато на ТВ не заробиш, лади продадуть в умовну Бельгію, так переглядів я не думаю, що там буде багато, оскільки не буде представника цієї країни, те ж стосується нас та ряду інших країн
    Ссылка
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