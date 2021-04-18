Розыгрыш 32-го тура Английской Премьер-лиги продолжится воскресной вариацией лондонского дерби, в котором северная часть столицы Великобритании, в лице «Арсенала» будет противостоять юго-западной – «Фулхэму». При этом, мы вновь станем свидетелями встречи между командами, у которых кардинально разнятся задачи в концовке сезона.

«Арсенал»

Подопечные Микеля Артеты близки к очередному провалу на внутренней арене, поэтому изо всех сил стараются хоть что-то показать в розыгрыше Лиги Европы УЕФА, так как это последняя возможность для них попасть на следующий сезон на групповой этап Лиги чемпионов. Да, пул в 21 набранное очко у «канониров» все еще сохраняется в силе, однако, глядя на выступления команды в прошлом, сложно будет поверить, что «Арсенал» сумеет набрать максимальное количество баллов в поединках до конца сезона. А ведь это мы еще не берем в учет тот факт, что и конкуренты будут набирать хоть какие-то пункты.

В целом, ситуация далеко не радужная, но как платформу для качественной подготовки к матчам на международной арене АПЛ использовать тоже можно. При этом, команда Артеты даже старалась цепляться хоть за какие-то очки в предыдущих встречах, а, значит, не все еще упущено. Также, необходимо отметить тот факт, что у «канониров» не такой уж и проблематичный календарь оставшихся игр до конца сезона, поэтому продвижение в верхнюю часть таблицы от них еще можно ожидать.

«Фулхэм»

Если у соперников по предстоящей игре еще есть какой-то выбор между направлением своего развития, то у «дачников» дело обстоит достаточно однобоко. Каждая потеря очков в исполнении «Фулхэма» отдаляет их от возможности сохранить прописку на следующий сезон. Отставание от «Бернли» сейчас достигает уже семь очков, и как ситуация будет развиваться в ближайшем будущем никто не берется предсказать. Если паритет сил сохранится прежним, то у «белых» осталось всего три тура для спасительного рывка, и в каждом из этих матчей им необходимо побеждать, а «бордовым» или «Брайтону» исключительно проигрывать.

Нагнетает обстановку и календарь будущих матчей для команды Скотта Паркера. После «Арсенала», у «Фулхэма» будет еще озадаченный Лигой чемпионов «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в предпоследнем туре, а также лобовые столкновения с «Бернли» и «Ньюкаслом». Как видим, шансы есть, но дополнительные очки по завершению предстоящей игры точно не будут лишними. Но есть ли возможность за них зацепиться, если в предыдущих четырех матчах этого сделать так и не удалось?

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Фулхэма», и завершилась победой «канониров» со счетом 3:0.

«Арсенал» в родных стенах не может победить уже три матча кряду во всех турнирах, но при этом как-то продвигается по сетке Лиги Европы. Родные стены были последней надеждой команды Артеты в текущем сезоне, и странно, что в концовке их магия перестала работать.

С оглядкой на позицию «Фулхэма» в турнирной таблице, никто не возьмется сказать, что команда Паркера неплохо выступает именно на чужих полях. А ведь и правда, до поражения от бирмингемской «Астон Виллы» (1:3), «белые» не уступали с середины декабря 2020 года. Вот уж и вправду, «дачники».

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Лено – Джака, Мари, Холдинг, Чемберс – Себальос, Патри – Мартинелли, Сака, Пепе – Ляказетт.

«Фулхэм»: Ареоля – Адарабиойо, Андерсен, Айна – Робинсон, Лемина, Х. Рид, Тете – Б. Рид, Лофтус-Чик – Лукман.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке «Арсенал» должен прервать свою неудачную серию домашних матчей, однако соперники вполне могут доставить «канонирам» немало проблем. В таких условиях, ставка «Арсенал Лондон не проиграет и ТБ 2.5: да» за 2,50 от Favbet выглядит достойным предложением.

18 апреля, воскресенье