В матче 32-го тура английской Премьер-лиги лондонские «Арсенал» и «Фулхэм» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джош Майя (Фулхэм).
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Источник — Sport.ua
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