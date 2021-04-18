32-й тур
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал спасся от поражения в поединке с аутсайдером Фулхэмом

«Канониры» забили решающий мяч в добавленное ко второму тайму время

  • 18.04.2021 17:28
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Арсенал спасся от поражения в поединке с аутсайдером Фулхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома сыграл вничью «Фулхэмом» (1:1). «Канониры» спаслись от поражения в добавленное ко второму тайму время.

«Арсенал» — «Фулхэм» — 1:1
Голы: Нкетиа, 90 — Маджа, 59, с пенальти

«Арсенал»: Райан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).
«Фулхэм»: Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Маджа (Лофтус-Чик, 77).
Предупреждения: Андерсен (50), Декордова-Рид (61), Ареоля (89).

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Источник — Sport.ua

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