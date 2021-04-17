32-й тур
Ньюкасл
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Вест Хэм драматично проиграл Ньюкаслу, Ярмоленко остался в запасе

«Молотобойцы» в меньшинстве отыгрались со счета 0:2, но затем пропустили еще раз

  • 17.04.2021 16:49
  • 465 просмотров
  • 1 комментарий
АПЛ. Вест Хэм драматично проиграл Ньюкаслу, Ярмоленко остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Вест Хэм» в матче 32-го тура АПЛ в драматичной борьбе на выезде проиграл «Ньюкаслу». Команда Дэвида Мойеса в меньшинстве сумела отыграться со счета 0:2, но в концовке матча пропустила третий гол в свои ворота и осталась без единого очка.

«Ньюкасл» - «Вест Хэм» - 3:2
Голы: Диоп 36 (автогол), Жоэлинтон 41, Уиллок 83 – Диоп 73, Лингард 80 (с пенальти)
Удаление: Доусон 36 (Вест Хэм)

Андрей Ярмоленко впервые с февраля попал в заявку «Вест Хэма» на матч, но так и провел всю игру на скамейке запасных.

После этого матча «Вест Хэм» остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 55 очками в активе. «Ньюкасл» набрал 35 баллов и поднялся на 15-ю позицию.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 17:14
    0
    Ну а я что писал? Ярмола нефартовый.Только даже просто появился в заявке тут же Вест Хэм проиграл!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 17:14
    0
    Ну а я что писал? Ярмола нефартовый.Только даже просто появился в заявке тут же Вест Хэм проиграл!
    Ссылка
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