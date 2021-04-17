АПЛ. Вест Хэм драматично проиграл Ньюкаслу, Ярмоленко остался в запасе

Сегодня «Вест Хэм» в матче 32-го тура АПЛ в драматичной борьбе на выезде проиграл «Ньюкаслу». Команда Дэвида Мойеса в меньшинстве сумела отыграться со счета 0:2, но в концовке матча пропустила третий гол в свои ворота и осталась без единого очка.

«Ньюкасл» - «Вест Хэм» - 3:2

Голы: Диоп 36 (автогол), Жоэлинтон 41, Уиллок 83 – Диоп 73, Лингард 80 (с пенальти)

Удаление: Доусон 36 (Вест Хэм)

Андрей Ярмоленко впервые с февраля попал в заявку «Вест Хэма» на матч, но так и провел всю игру на скамейке запасных.

После этого матча «Вест Хэм» остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 55 очками в активе. «Ньюкасл» набрал 35 баллов и поднялся на 15-ю позицию.