АПЛ. Вест Хэм драматично проиграл Ньюкаслу, Ярмоленко остался в запасе

Сегодня «Вест Хэм» в матче 32-го тура АПЛ в драматичной борьбе на выезде проиграл «Ньюкаслу». Команда Дэвида Мойеса в меньшинстве сумела отыграться со счета 0:2, но в концовке матча пропустила третий гол в свои ворота и осталась без единого очка.
«Ньюкасл» - «Вест Хэм» - 3:2
Голы: Диоп 36 (автогол), Жоэлинтон 41, Уиллок 83 – Диоп 73, Лингард 80 (с пенальти)
Удаление: Доусон 36 (Вест Хэм)
Андрей Ярмоленко впервые с февраля попал в заявку «Вест Хэма» на матч, но так и провел всю игру на скамейке запасных.
После этого матча «Вест Хэм» остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 55 очками в активе. «Ньюкасл» набрал 35 баллов и поднялся на 15-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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