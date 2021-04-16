Тридцать второй тур Английской Премьер-лиги получится разорванным на два фрагмента в календаре своего розыгрыша, а основные события выходных будет открывать противостояния команд из противоположных полюсов турнирной таблицы. Пока «Ньюкасл» планирует обеспечить себе досрочное сохранение прописки, лондонский «Вест Хэм» обосновался в зоне Лиги чемпионов, и теперь претендует даже на «бронзу» текущего розыгрыша национального первенства.

«Ньюкасл»

Подопечные Стива Брюса сумели набрать четыре очка в двух последних матчах против «Тоттенхэма» (2:2) и «Бернли» (2:1). Для команды из преддверия подвала турнирной таблицы – это очень даже внушительный результат, который пришелся как раз ко двору, ведь преследователи «сорок» не особо спешат добывать необходимые им баллы. Финальная часть сезона для «Ньюкасла» будет сопровождаться очень тяжелыми поединками со всем бомондом английского футбола, кроме, быть может, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



В этом контексте даже малейший взгляд в сторону соперников по пяти ближайшим встречам команды Брюса бросает их фанатов в дрожь – если нынешний «Арсенал» можно рассматривать как середняка чемпионата, не в обиду фанатам «канониров», то, да, для «сорок» они выглядят наиболее приемлемым оппонентом вплоть до середины мая. Рискнуть потерпеть до заключительных матчей против «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма»? Не будет ли слишком поздно тогда что-то исправлять?

«Вест Хэм»

У подопечных Дэвида Мойеса сейчас просто умопомрачительные кондиции. «Молотобойцы» на предыдущих выходных обыграли своего нынешнего главного соперника – «Лестер» (3:2), чем завершили достойно проведенный отрезок с матчами против неуступчивых оппонентов. На этом фоне, предстоящая игра против «Ньюкасла» выглядит для «железных» своеобразным подарком в календаре, ведь против команды из нижней части турнирной таблицы они последний раз играли еще в середине февраля текущего года.



Завоеванные позиции теперь необходимо будет защищать, и календарь до конца сезона должен помочь «Вест Хэму» не только закрепиться в зоне Лиги чемпионов УЕФА, но и замахнуться на «бронзовую» или даже, почему бы нет, «серебряную» ступеньку пьедестала. Однако, неоднократно ранее случалось так, что команде из Восточного Лондона не хватало психологической устойчивости именно в завершении футбольного года.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Вест Хэма», и завершилась победой «сорок» со счетом 2:0.

Несмотря на достаточно низкую позицию в турнирной таблице, «Ньюкасл» не уступает уже в четырех домашних поединках кряду, и при этом удерживает голевую серию из семи последовательных матчей.

«Вест Хэм», в свою очередь, играет на выезде в последнее время достаточно посредственно, но стоит отметить, что в трех из четырех последних гостевых встреч они не покидали пределы Манчестера.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Фернандес, Кларк, Мерфи – Лонгстафф, Шелви, Альмирон – Уилсон, Жоэлинтон.

«Вест Хэм»: Фабиански – Бальбуэна, Диоп, Доусон – Масуаку, Соучек, Форналс, Цоуфал – Бенрахма, Лингард, Боуэн.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке «Вест Хэм» может пострадать от недостаточного кадрового резерва, однако с победной поступи сойти не должен. В таких условиях, ставка «Победа Вест Хэм в один мяч: да» за 3,80 от Favbet выглядит достойным предложением.



17 апреля, суббота