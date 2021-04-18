В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:2.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
|80'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джессе Лингард (Вест Хэм).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Вест Хэм).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
|36'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Исса Диоп (Вест Хэм).
|36'
|Крэйг Доусон (Вест Хэм) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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