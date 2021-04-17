Наполи – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 31-го тура Серии А

  • 17.04.2021 05:16
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Наполи – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Интер».

«Интер» без пяти минут чемпион Серии А. Команда штампует победы одну за другой. Правда, в шести предыдущих матчах кряду «нерадзурри» выиграли только в один гол. Это говорит об очень высокой организации игры, которая не позволяет что-либо сделать сопернику. Если «Интер» забивает, он сто процентов выигрывает матч. Лукаку и Мартинес терроризируют оборону практически всех команд. 

Гаттузо вдохнул свой характер в «Наполи», который выиграл пять из шести предыдущих матчей. При удачном исходе неаполитанцы могут финишировать даже вторыми, так как у них очень хороший календарь на финише сезона. По имеющейся информации, Гаттузо ведет переговоры с «Фиорентиной». Он однозначно уходит из «Наполи», так как ему непросто, как и любому тренеру, который стоит у руля неаполитанцев. Президент клуба имеет свое видение, у него особый характер, наверное, он высказывает свое мнение и дает оценку многим моментам. Есть и такие президенты.

Я тоже сталкивался с этим в ряде клубов. Если кто-то вмешивается в работу тренера, то ему самому нужно получать лицензию тренера и тренировать. В большинстве клубов, где я работал, президенты вели себя адекватно, имея просто свое мнение. Они могли сказать, что неплохо бы выиграть и так далее, а также выразить пожелания. Но есть владельцы клубов, которые хотят безапелляционно всем управлять. Тогда не нужно приглашать тренера, а нужно самому тренировать и готовить команду. Но также нужно отвечать за результат, за который они не хотят отвечать.

Гаттузо – очень характерный человек. Он тренер-трудяга, который неплохо работал в «Милане» и хорошо работает в «Наполи». «Фиорентина» делает правильный шаг, что ведет переговоры с Гаттузо. «Фиалкам» с таким подбором игроков нужен специалист с характером, который их встряхнет. Гаттузо это удастся! Он не привык останавливаться на полпути и привык давать максимальный результат, выполняя свою работу сверхпрофессионально.

Я вижу, что «Наполи» возьмет в этом матче очки. В этом поединке я на стороне Гаттузо и на стороне «Наполи», – сказал Грозный.

Матч «Наполи» – «Интер» состоится 18 апреля. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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