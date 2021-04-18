КУРЬЕЗ. Вратарь Ханданович забил автогол. Наполи и Интер разошлись миром

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» и «Интер» сыграли вничью со счетом 1:1.
На 36-й минуте курьезный автогол провел вратарь гостей Самир Ханданович. Команда из Милана отыгралась на 55-й минуте, забил Кристиан Эриксен.
Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Милан» (66), «Аталанта» (64), «Ювентус» (62), «Наполи» (60), «Лацио» (58), «Рома» (54).
Серия А. 31-й тур
«Наполи» – «Интер» – 1:1
Голы: Ханданович, 36 (автогол) – Эриксен, 55.
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 88), Демме, Руис (Хюсай, 90+1), Инсинье, Политано (Бакайоко, 90+1), Осимхен (Мертенс, 74).
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Перишич, 69), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Гальярдини, 84), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).
Предупреждения: Кулибали, 38. Дармиан, 63. Демме, 80. Политано, 87. Мертенс, 88. Хакими, 90+4. Манолас, 90+4.
Судья: Довери (Италия).
18 апреля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Турнирная таблица Серии A
ГОЛ! 1:0. Ханданович, 36 мин (автогол).
ГОЛ! 1:1. Эриксен, 55 мин.
Видеообзор матча «Наполи» – «Интер» – 1:1
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
|36'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Самир Ханданович (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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