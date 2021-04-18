31-й тур
Наполи
1 : 1
Интер Милан
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КУРЬЕЗ. Вратарь Ханданович забил автогол. Наполи и Интер разошлись миром

В матче 31-го тура чемпионата Италии зафиксирована ничья

  • 18.04.2021 23:49
  • 1223 просмотра
  • 2 комментария
КУРЬЕЗ. Вратарь Ханданович забил автогол. Наполи и Интер разошлись миром
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Ханданович

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» и «Интер» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 36-й минуте курьезный автогол провел вратарь гостей Самир Ханданович. Команда из Милана отыгралась на 55-й минуте, забил Кристиан Эриксен.

Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Милан» (66), «Аталанта» (64), «Ювентус» (62), «Наполи» (60), «Лацио» (58), «Рома» (54).

Серия А. 31-й тур

«Наполи»  «Интер»  1:1

Голы: Ханданович, 36 (автогол) – Эриксен, 55.

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 88), Демме, Руис (Хюсай, 90+1), Инсинье, Политано (Бакайоко, 90+1), Осимхен (Мертенс, 74).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Перишич, 69), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Гальярдини, 84), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).

Предупреждения: Кулибали, 38. Дармиан, 63. Демме, 80. Политано, 87. Мертенс, 88. Хакими, 90+4. Манолас, 90+4.

Судья: Довери (Италия).

18 апреля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Турнирная таблица Серии A

ГОЛ! 1:0. Ханданович, 36 мин (автогол).

ГОЛ! 1:1. Эриксен, 55 мин.

Видеообзор матча «Наполи» – «Интер» – 1:1

 
События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
36' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Самир Ханданович (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    introvert
    online
      introvert, 19.04.2021 00:22
    0
    Я бы первый гол скорее на Де Вре записал.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.04.2021 23:54
    0
    Хороший для Аталанты результат
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 19.04.2021 00:22
    0
    Я бы первый гол скорее на Де Вре записал.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.04.2021 23:54
    0
    Хороший для Аталанты результат
    Ссылка
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