В центральном матче 31-го тура итальянской Серии А «Наполи» и миланский «Интер» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
|36'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Самир Ханданович (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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