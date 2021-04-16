Ман Юнайтед
2 : 0
Гранада
15.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. СУЛЬШЕР: «У нашего коллектива есть все, чтобы взять трофей»

Наставник «Манчестер Юнайтед» доволен выходом в полуфинал Лиги Европы

  • 16.04.2021 09:22
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. СУЛЬШЕР: «У нашего коллектива есть все, чтобы взять трофей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы. Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы.

Смотрите видео пресс-конференции:

События матча
90' ГОЛ ! Автогол забил Хесус Вальехо (Ман Юнайтед).
6' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 09:43
    0
    Пора повторить успех 2017 года.
    А ещё круче - забрать все кубки с МС в Манчестер
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 09:43
    0
    Пора повторить успех 2017 года.
    А ещё круче - забрать все кубки с МС в Манчестер
    Ссылка
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