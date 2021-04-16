ВИДЕО. СУЛЬШЕР: «У нашего коллектива есть все, чтобы взять трофей»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы. Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы.
Смотрите видео пресс-конференции:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Автогол забил Хесус Вальехо (Ман Юнайтед).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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