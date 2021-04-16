Манчестер Юнайтед – Гранада – 2:0. Комфортная победа. Видео голов и обзор

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Гранада» – 2:0 (первая игра – 2:0).
ГОЛ! 1:0. Кавани, 6 мин.
ГОЛ! 2:0. Вальехо, 90 мин (автогол).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Автогол забил Хесус Вальехо (Ман Юнайтед).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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