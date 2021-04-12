В четверг, 15 апреля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» примет испанскую «Гранаду». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Одержав неделю назад выездную победу со счетом 2:0, команда Уле Гуннара Сульшера сделала весомую заявку на выход в полуфинал Лиги Европы. Голами в поединке на арене «Нуэво Лос Карменес» отметились Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш. Так что мысленно «красные дьяволы» уже в следующем раунде, где они сыграют с победителем противостояния между итальянской «Ромой» и нидерландским «Аяксом».

В первом матче команда экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки одержала гостевую победу со счетом 2:1, хотя больше опасных моментов создал клуб из Амстердама. Но, в любом случае, «Манчестер Юнайтед» нельзя расслабляться, ведь впереди еще ответный поединок с «Гранадой». Впрочем, как показала победа над «Тоттенхэмом» (3:1) в 31-м туре Премьер-лиги, подопечные Сульшера ныне пребывают в очень хорошей функциональной форме.

«Гранада»

Команда Диего Мартинеса Пенаса, похоже, прощается с еврокубками, и в следующем сезоне вряд ли сможет в них вернуться. После 30 туров Примеры «Гранада» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от седьмого на семь баллов. Из Кубка Короля «Насриды» вылетели, а потому альтернативных путей получения путевки нет.

В воскресенье «Гранада» на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 2:1 и, вполне возможно, уже готова сконцентрироваться на чемпионате. Ведь шансы пройти «Манчестер Юнайтед» совсем призрачные, а подняться немного выше в турнирной таблице хоть и будет непросто, но вполне возможно. Однако не стоит сомневаться, что в этот четверг испанская команда постарается громко хлопнуть дверью.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Кавани, Джеймс, Ван Де Бек.

«Гранада»: Силва – Вальехо, Диас, Санчес, Фулькье, Монторо, Брайс, Мачис, Эррера, Суарес, Пуэртас.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.54 по линии Parimatch.

15 апреля, четверг