ВИДЕО. У Гранады шансов нет. Кавани ударом с лета забил быстрый гол для МЮ

15 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает «Гранаду» (первая игра –2:0).
Уже на 6-й минуте хозяева поля вышли вперед. Кавани ударом с лета забил быстрый гол для МЮ.
ГОЛ! 1:0. Кавани, 6 мин.
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Источник — Sport.ua
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