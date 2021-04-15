Аллегри отклонил предложение Ромы

«Рома» продолжает поиски замены Паулу Фонсеке, который покинет пост главного тренера команды в конце сезона.

В последнее время «Рома» активно пыталась пригласить Массимильяно Аллегри. Однако экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» окончательно отклонил предложение «Волков». Об этом сообщает известный итальянский журналист Лука Момблано.

Сам Аллегри сейчас находится в шорт-листе нескольких европейских топ-клубов, включая «Баварию».

Что касается «Ромы», то сейчас главным претендентом на то чтобы заменить Фонсеку, является еще один экс-тренер «Ювентуса», Маурицио Сарри.