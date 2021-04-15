Аллегри отклонил предложение Ромы

Римский клуб продолжает искать замену Паулу Фонсеке

  • 15.04.2021 12:24
  • 444 просмотра
  • 0 комментариев
Аллегри отклонил предложение Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимильяно Аллегри

«Рома» продолжает поиски замены Паулу Фонсеке, который покинет пост главного тренера команды в конце сезона.

В последнее время «Рома» активно пыталась пригласить Массимильяно Аллегри. Однако экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» окончательно отклонил предложение «Волков». Об этом сообщает известный итальянский журналист Лука Момблано.

Сам Аллегри сейчас находится в шорт-листе нескольких европейских топ-клубов, включая «Баварию».

Что касается «Ромы», то сейчас главным претендентом на то чтобы заменить Фонсеку, является еще один экс-тренер «Ювентуса», Маурицио Сарри.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности