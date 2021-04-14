Экс-тренер Металлиста 1925 возобновил карьеру игрока

Евгений Писоцкий стал футболистом «Таврии-Скиф» из Раздола

  • 14.04.2021 08:39
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Экс-тренер Металлиста 1925 возобновил карьеру игрока
© Футбол 1/2/3. Евгений Писоцкий

33-летний экс-полузащитник запорожского «Металлурга» Евгений Писоцкий, который с 2019 по 2020 годы работал в тренерском штабе «Металлиста 1925», возобновил игровую карьеру, став футболистом «Таврии-Скиф» из Раздола.

С 2017 по 2018 годы Писоцкий уже защищал цвета этой команды, выступающей в чемпионате Запорожской области.

В свое время Писоцкий провел за запорожский «Металлург» 110 матчей и забил 7 мячей в украинской Премьер-лиге. В сезоне 2014/2015 он значился в заявке «Ворсклы», однако в составе полтавского клуба так и не дебютировал. Позже футболист играл в Молдове за «Зарю» из Бельцов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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