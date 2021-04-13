Источник: Возвращение Ярмоленко в Динамо не рассматривается

Бывший вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко в ближайшее время не будет возвращаться в киевскую команду. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Возвращение Ярмоленко в «Динамо» не рассматривается никаким образом. И на это есть миллион и одна причина. Та самая. Главная. Финансовая. Если Шевченко возвращался в «жирные» денежные времена, и Суркис смог предложить ему деньги, ненамного уступающие лондонским, то любой из вас в здравом уме вряд ли согласиться с перепадом годичной зарплаты от 7,5 млн £ до условного миллиона.



Ярмоленко с Шаблием еще с прошлой осени прорабатывали турецкий и китайский варианты, одновременно пытаясь нащупать контакты с MLS. Возвращения Андрея в родной клуб придется ждать уже после окончания карьеры. Уезжая в Дортмунд, на прощальном мини-банкете он шутливо/серьезно поведал о желании вернуться сюда спортивным директором», – сказано в сообщении.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не является важным игроком для «Вест Хэма», а также испытывал проблемы, связанные с травмами. На счету вингера всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года, причем украинец является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы «молотобойцев», как уже сообщалось ранее, будут не прочь продать украинца ближайшим летом.

По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко в настоящий момент составляет 5 миллионов евро.