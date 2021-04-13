Источник: Возвращение Ярмоленко в Динамо не рассматривается

Для киевлян это слишком дорогое удовольствие

  • 13.04.2021 21:05
  • 1341 просмотр
  • 2 комментария
Источник: Возвращение Ярмоленко в Динамо не рассматривается
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко в ближайшее время не будет возвращаться в киевскую команду. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Возвращение Ярмоленко в «Динамо» не рассматривается никаким образом. И на это есть миллион и одна причина. Та самая. Главная. Финансовая. Если Шевченко возвращался в «жирные» денежные времена, и Суркис смог предложить ему деньги, ненамного уступающие лондонским, то любой из вас в здравом уме вряд ли согласиться с перепадом годичной зарплаты от 7,5 млн £ до условного миллиона. 
 
Ярмоленко с Шаблием еще с прошлой осени прорабатывали турецкий и китайский варианты, одновременно пытаясь нащупать контакты с MLS. Возвращения Андрея в родной клуб придется ждать уже после окончания карьеры. Уезжая в Дортмунд, на прощальном мини-банкете он шутливо/серьезно поведал о желании вернуться сюда спортивным директором», – сказано в сообщении.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не является важным игроком для «Вест Хэма», а также испытывал проблемы, связанные с травмами. На счету вингера всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года, причем украинец является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы «молотобойцев», как уже сообщалось ранее, будут не прочь продать украинца ближайшим летом.

По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко в настоящий момент составляет 5 миллионов евро.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 13.04.2021 21:16
    -1
    Ну вот))))
    Ссылка
    shevsen
    online
      shevsen, 13.04.2021 21:06
    -1
    Ссылка
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