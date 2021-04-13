Привет, Андрей!

«В «Вест Хэме» я чувствую себя замечательно, чувствую поддержку болельщиков, мне все нравится и все устраивает. Об уровне АПЛ и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хочу остаться здесь», - эти слова Андрей Ярмоленко произнес год назад. Украинский вингер «молотобойцев» тогда не лукавил – ни относительно своего комфорта, ни касательно отношений к нему тамошних болельщиков. Фаны лондонской команды действительно безоговорочно записали в разряд своих внешне угловатого, но очень техничного и улыбчивого парня, в котором не оказалось двойного дна, как, например, у Пайе. В «Вест Хэм» Андрея покупали по прямой протекции Пеллегрини, который увидел в тогдашнем затворнике дортмундской «Боруссии» не только недюжинный потенциал, но и лидерские задатки. Ну, иначе бы стремящийся наконец-то выползти из тени своих более удачливых коллег по многоликому Лондону нынешний клуб Андрея не заплатил бы за него целых 20 миллионов евро.

Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались

В столице Британии Андрей сразу оказался в своей тарелке. Ему не нужно было ничего рассказывать первому встречному, как в Киеве, или доказывать каждому фрику, как в Дортмунде. Он мог себе позволить просто жить. И выполнять, в необходимых пропорциях, свою работу. Чувствуя и свою нужность в команде, и тренерское доверие.

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Карьеру Пеллегрини в «Вест Хэме» погубили высокие ожидания и дикий нефарт. На чилийского «Инженера» молилась в свое время не только футбольная публика, но и клубное руководство лондонцев. Но он не смог сходу дать «Вест Хэму» больше, чем дал когда-то «Вильярреалу»: команда так и ходила в числе безликих середняков. А когда в конце 2019-го «молотобойцы» набрали лишь восемь очков в тринадцати матчах АПЛ, Мануэлю безо всяких сантиментов просто указали на дверь.

Андрей Ярмоленко, если и не любимец, то как минимум «ставленник» Пеллегрини, остался. Но даже в лучшие свои лондонские времена, то бишь когда чилийский специалист еще считался Мессией, украинец не оправдывал высокого доверия. В том смысле, что он попросту не дотягивал до уровня безоговорочного лидера коллектива. Тут, скорее всего, дело в характере. Ярмоленко – классный парень. Именно так, но не более. С ним можно смело идти в разведку, он не подведет. Но он и не выиграет сражение в одиночку. Его добродетель – скорее в покладистости, в удобности для всех, а не в шероховатости. Ярмола – это не Рой Кин. И даже не Димитри Пайе. То есть, грубой силы и прямолинейности ему правда не хватает для более высокого статуса. А тут еще травмы, одна страшнее другой, и украинский полузащитник снова, как и в «Боруссии», оказался первым на подхвате.

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А тут еще этот Мойес. Шотландцу для полного счастья нужны в команде не такие сложные душевные механизмы, как Ярмоленко, а скорее такие «дровосеки», как Феллаини. Ну ведь очевидно, что Дэвид изначально не рассчитывал на Андрея. Привыкший работать в жестких условиях какого-нибудь захолустного паба, а не оранжереи, как его предшественник, этот тренер и требования выставлял соответствующие: работать, работать и еще раз работать. Если у тебя полупустая голова, но два сердца, а еще ты можешь закрывать сразу несколько позиций на поле, ты однозначно будешь любимцем Мойеса. Его «Вест Хэм» - уникальная для нынешней Премьер-лиги команда: не балует ни прессингом, ни отборами, ни феерическими атаками. Из топ-шестерки АПЛ «Вест Хэм» - самая закрытая команда, играющая в порядком подзабытый олдскульный британский футбол, с акцентом на фланговую работу и кучу навесов в штрафную площадь. Уберите оттуда Лингарда, наверное, единственное светлое пятно, и получите в сухом остатке одиннадцать Феллаини. В нынешней интерпретации – Соучеков.

Тем не менее, железобетонный Мойес на фоне интеллигентного Пеллегрини смотрится сейчас едва ли не исполином. По той простой причине, что дает результат. Его «Вест Хэм» впервые за годы и годы претендует на место в топ-четверке. Но места в этой команде для Андрея Ярмоленко нет. Собственно, этого места для украинского «фантазисты» при Мойесе и не было, хотя сам шотландец по этому поводу старался быть дипломатичным. Мол, поживем – увидим, Андрею нужно время и для адаптации, и чтобы оклематься от травм.

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Может, время и было у нашего игрока, но травмы его доконали. Он чаще восстанавливался, нежели играл. На «его» место Мойес купил Боуэна – неплохого молодого игрока, главной чертой которого есть работоспособность и умение подстраиваться под разные игровые схемы. А еще есть тот же Линггард, который после перехода из «МЮ» буквально расцвел на новом месте. Ярмоленко же лишь раз выходил в этом сезоне в основе. И вряд ли будет чаще радовать нас своим присутствием в стартовом протоколе, поскольку Мойес делает ставку на других.

И в этом вряд ли можно упрекать тренера. Его ставка сработала, его методы оказались к месту, он может подарить «Вест Хэму» Лигу чемпионов. Наверное, это как раз тот тренер, который и нужен сейчас «молотобойцам». Увы, но Андрей Ярмоленко им уже не нужен. Ни в каком качестве. Тем более, что именно украинец с его шестью миллионами фунтов (по данным британской прессы) в год является самым высокооплачиваемым игроком команды. Да, это не контракт Месси, из-за которого может утонуть вся «Барса», но собственники лондонского клуба привыкли считать деньги. И они считают, что чем раньше можно избавиться от Андрея, банально разгрузив платежную ведомость, тем лучше. Его контракт с лондонским клубом завершается следующим летом, стало быть, летом нынешним за него можно срубить хоть какие-то деньги. В этой связи английская пресса пишет, что «Вест Хэм» может отдать лидера нашей сборной в «хорошие руки» всего за пять миллионов евро (в прошлом году украинца оценивали в 12 млн), но, кажется, при наличии серьезного предложения может и пойти на уступки.

Фактически, нашего главного таланта последнего десятилетия можно вернуть за три-четыре миллиона евро. Эти деньги для «Динамо» сейчас вполне подъемные. Тем более, что, если «бело-синие» станут в нынешнем сезоне чемпионами страны, они получат от УЕФА порядка тридцати миллионов евро бонусов за прямое попадание в группу ЛЧ. Так что интерес динамовцев к своему бывшему лидеру и капитану кажется действительно предметным.

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«Динамо» – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь», - это слова из того же, прошлогоднего интервью Андрея. Возможно, эти слова опоздали на год. Но не на вечность. Сейчас все складывается в пользу камбэка. Ярмоленко не нужен «Вест Хэму», но нужен «Динамо». Нужен прямо сейчас, на новый сезон, когда будет Лига чемпионов, когда наконец-то должны быть зрители на трибунах. Даже без скорости, с повышенными предпосылками к травмам. Но все равно нужен. Как мастер эпизода, как дядька в раздевалке, даже как замена Цыганкову, которому пора поменяться с Андреем местами дислокации. И даже как живой памятник в «Динамо», каким в свое время был в команде и клубе другой Андрей – Шевченко – Ярмола тоже нужен.

И всем нам, соскучившимся по тому времени, когда деревья были большими, а солнца в холодной воде было намного больше, он нужен здесь, в Украине, в «Динамо». Ибо здесь его история еще получит развитие и продолжение. А там – уже вряд ли.