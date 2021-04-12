«Альянс» и «Металлист 1925» сыграли вничью на «Юбилейном»

В субботу через пять дней после матча «Металлиста 1925» с «Полесьем», который смело можно назвать матчем «фатального невезения» харьковской команды (0:0 при куче нереализованных моментов харьковчанами), футболисты из Первой столицы отправились в Сумы на встречу с «Альянсом». С командой из Липовой Долины харьковчане играли всего 26 дней назад в Харькове. Это был несыгранный матч первого круга. Тогда 15-го марта подопечные Кривенцова одержали минимальную победу 2:1. «Альянс» проводил первый в году матч на поле «Юбилейного». После Байрака с искусственным покрытием предстояло сыграть на натуральном газоне, который простаивал длительное время. По сравнению с мартовским матчем стартовый состав хозяев поля очень сильно изменился. Только трое из тех, кто был в стартовом составе «Альянса» в субботнем матче на сумском стадионе «Юбилейный», выходили в старте на поле ОСК «Металлист» в марте месяце. Это – Пикуль, Рогозинский и Агапов. У «Металлиста 1925» по сравнению с матчем в Харькове в старте было всего два изменения. Вместо Ткачука на поле в центре защиты вышел Максим Цвиренко, а в полузащите Голодюка, игравшего с первых минут в первом матче с липоводолинцами, сменил Крыскив. Также стоит сказать о появление в составе «Альянса» новичка. Причём, новичок появился из-за форс-мажора. У «Альянса» в строю остался лишь один вратарь, с двумя прежними клуб из Сумщины решил расстаться. И в предыдущем матче с херсонским «Кристаллом» в заявке у липоводолинской команды присутствовал лишь один голкипер (естественно он был на поле). И вот новый вратарь Иван Богдан в срочном порядке был дозаявлен командой из Липовой Долины. Ранее этот голкипер защищал ворота «Никополя», но с 5-го сентября и домашнего поражения от «Металлурга» (0:3) на поле он не появлялся.

Начал «Металлист 1925» здорово. Очень активно действовали фланги. После передачи Жичикова с фланга обязаны были открывать счет Дерек и Батюшин. А на 15-ой минуте убойный момент был у Савина. Антон сам себе его создал, пройдя соперника по правому флангу, и нанеся удар с острого угла. Круглый ударился о крестовину и улетел обратно в поле. Кстати, Савин, для которого сумской стадион хорошо знаком, ибо он два сезона играл за местную команду «Сумы», проводил на «Юбилейном» свой юбилейный 50-ый матч в футболке «Металлиста 1925» (надо же какое совпадение юбилейная игра на стадионе с таким вот названием). Команда из Липовой Долины ответила на натиск гостей очень достойно. Обостряли ситуацию у ворот Сидоренко воспитанники харьковского футбола Агапов и Загинайлов. А ещё Константин Ярошенко со штрафного мог открыть счёт. Итогом первого тайма стала нулевая ничья, и это, в общем-то, не в укор командам, которые действовали активно и ярко.

Сразу после перерыва моментище был у бразильца Дерека. После аута на 50-ой минуте скоростной легионер харьковской команды пробросил соперника, затем и вратаря, но просто не догнал мяч, чтобы угодить в пустые ворота. В ответ Загинайлов после скидки Агапова мог распечатать ворота гостей, но опорник Кольцов успел метнуться под верный удар бывшего игрока футбольного клуба «Металлист». Следом Агапов протащил мяч через правый фланг, но Загинайлову замкнуть прострел помешал безукоризненный подкат опытного защитника Артура Западни.

Стоит признать, что во втором тайме «Металлист 1925» разочаровывал организацией атак. Забросы на Дерека защитой «Альянса» легко читались. Тренер Котов, заменяющий уже третий матч подряд приболевшего Кривенцова, меняет бразильца на Пономаря. Но и у него мало что получалось в атаке, никак до удара дело не доходило. А вот «Альянс» на те случаи, когда гости сильно открывались и шли вперёд, приберегал скоростные контратаки. В одной из них Агапов пробивал с правого края – Сидоренко выручил. Страж ворот харьковской команды выручил свой коллектив и на 86-й минуте, когда пробивал Станислав Шарай. В нервной концовке матча обе команды старались забить, но матч закончился вничью.

Если для хозяев, дебютантов Первой лиги, этот результат вполне можно рассматривать, как достижение, то для гостей как досадная потеря очков, причём вторая подряд незапланированная потеря. С 39 очками «Металлист 1925» остается третьим, понимая, что конкуренты не теряют очки, а преследователи, к счастью для харьковчан, уже оступились. «Альянс» же набирает 29 очков, наращивая свое преимущество над командами из нижней части таблицы.

«Альянс» – «Металлист 1925» 0:0

«Альянс»: Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Поднебенной (Шарай С. 60), Ярошенко (Шпырёнок 67), Агапов (Сидоренко Я. 86), Шарай В. (Лучик 90+2), Загинайлов (Зубков 73).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Цвиренко, Западня, Кольцов (Голодюк 84), Савин (Холод 60), Крыськив, Батюшин, Дмитренко (Габелок 70), Дерек (Пономарь 70).

Предупреждения: Шарай В. (49), Шарай С. (63) - Савин (45+1), Кольцов (79), Западня (85), Голодюк (90+1).