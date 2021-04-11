В поединке 21-го тура Первой лиги Украины «Альянс» дома сыграл вничью с «Металлистом 1925» (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Альянс» — «Металлист 1925» — 0:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.