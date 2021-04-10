Первая лига. Верес забивает на 95 минуте, неудачи Металлиста и Агробизнеса

«Верес» остается лидером Первой лиги, однако сегодня команда с трудом обыграла ВПК-Агро со счетом 1:0 благодаря голу на 95-й минуте. Команда Юрия Вирта реализовала опасный штрафной, красивый удар удался Гончаренко.
В итоге «Верес» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать.
К радости «Вереса» очки потерял «Агробизнес», который сыграл вничью с «Авангардом». Вничью сыграл и «Металлист-1925».
Первая лига. 21-й тур
Верес - ВПК-Агро 1:0
Гол: Гончаренко, 90+5
Альянс - Металлист-1925 0:0
Оболонь - Нива 2:1
Голы: Майданевич, 68, Мурза, 74 - Кисленко, 24
Авангард - Агробизнес 1:1
Голы: Бородай, 90+4 (с пен) - Черненко, 24 (с пен)
Прикарпатье - Кремень 1:0
Гол: Барчук, 33 (с пен)
Горняк-Спорт - Николаев 0:3
Голы: Кушниренко, 40 (с пен), Одарюк, 45+2, Росляков, 81
Источник — Sport.ua
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