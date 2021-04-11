«Оболонь» одержала победу над «Нивой» в матче 21-го тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Оболонь.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Оболонь.
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Т.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.