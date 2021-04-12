ЦИФРА ДНЯ. 177 невынужденных ошибок было сделано в финале турнира в Боготе

Грунтовый турнир WTA 250 в Боготе выиграла 19-летняя колумбийка Мария Осорио.

В матче за титул местная любимица обыграла Тамару Зиданшек из Словении – 5:7, 6:3, 6:4.

После матча больше всего удивляет официальная статистика, согласно которой обе теннисистки сделали в сумме 177 невынужденных ошибок. При этом было разыграно 250 очков. Это означает, что 7 из 10 ударов в матче заканчивались невынужденными ошибками, что на таком уровне встречается не часто.