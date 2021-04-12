ЦИФРА ДНЯ. 177 невынужденных ошибок было сделано в финале турнира в Боготе

Уровень тенниса в матче за титул оставил желать лучшего

  • 12.04.2021 10:08
  • 485 просмотров
  • 1 комментарий
ЦИФРА ДНЯ. 177 невынужденных ошибок было сделано в финале турнира в Боготе
© WTA. Мария Осорио

Грунтовый турнир WTA 250 в Боготе выиграла 19-летняя колумбийка Мария Осорио.

В матче за титул местная любимица обыграла Тамару Зиданшек из Словении – 5:7, 6:3, 6:4.

После матча больше всего удивляет официальная статистика, согласно которой обе теннисистки сделали в сумме 177 невынужденных ошибок. При этом было разыграно 250 очков. Это означает, что 7 из 10 ударов в матче заканчивались невынужденными ошибками, что на таком уровне встречается не часто.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    introvert
    online
      introvert, 12.04.2021 10:55
    0
    Кошмар. Может, матч проводили во время урагана?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 12.04.2021 10:55
    0
    Кошмар. Может, матч проводили во время урагана?
    Ссылка
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