Л. Киченок / Н. Киченок – Бартункова / Осорио. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2026
4 сентября сестры Киченок Людмила и Надежда начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинки сыграют против тандема Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Гэллоуэй / Горанссон – Ройер / Винегар. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы матча во втором круге встретятся либо с Мию Като и У Фансень, либо с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс.
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