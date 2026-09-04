Л. Киченок / Н. Киченок – Бартункова / Осорио. Смотреть онлайн. LIVE

4 сентября сестры Киченок Людмила и Надежда начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Гэллоуэй / Горанссон – Ройер / Винегар. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы матча во втором круге встретятся либо с Мию Като и У Фансень, либо с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс.

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